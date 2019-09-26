實習月薪逾4萬！沃旭能源投入「大葉離岸風電學徒制」　畢業轉正年薪上看百萬

▲沃旭能源投入「大葉離岸風電學徒制」。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導



沃旭能源今（26）日宣布，由於離岸風電在台灣剛剛起步，為儲備未來風場的運維專業技師，沃旭能源與彰化在地的大葉大學合作推動「離岸風電學徒制」，引進教學用機艙和總部專家親自教學，不僅實習期間月薪就超過4萬，畢業轉正後的年薪更是上看百萬。

沃旭能源正全力在台灣推動「大彰化離岸風電計畫」建造工程，而大葉大學「離岸風電學徒制」是沃旭在亞太地區創辦的第一個學徒制，配合沃旭大彰化離岸風場完工時程，成為全台第一個落實運維人才在地培育的產學合作計畫。

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▲沃旭能源亞太區運維部門總監Andreas Munk-Janson。（圖／沃旭能源提供）



入選大葉「離岸風電學徒制」學徒制的大三學生享有學雜費、住宿費及生活費等補助，大四則將跟隨沃旭專家參與大彰化離岸風場的風機保養維修實習，並學習運用無人機、無人潛艇、人工智慧等最新科技，實習期間月薪就超過4萬，受訓合格的學徒也有機會成為沃旭正式員工，赴丹麥參加就職訓練，畢業年薪就能達到百萬水準，並隨年資及職位持續調升。



沃旭能源在每位學徒身上的投資將超過百萬，從頭到尾把一名大學生培養成一名離岸風場專業運維技師，由於一座風場運作25年以上，且未來大彰化離岸風場將陸續完工啟用，代表未來三、四十年都需要專業運維技師。

▲沃旭能源引進教學用機艙。（圖／沃旭能源提供）



沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文表示，大彰化離岸風場第一階段預計2022年完工商轉，因此現在就需要開始培育四年後所需的運維人才，代表沃旭絕非以短期眼光來經營台灣市場，並持續在精進企業內部人才訓練和發展制度，希望讓本地人才能充分發揮潛能。

為了能將沃旭風場運維的成功經驗完整紮根，沃旭不只派遣專家團隊與大葉緊密互動，更額外出資超過300萬，從歐洲引進一座教學用機艙，設置在大葉大學工學院的實習工廠，且該座機艙已在今年五月運抵大葉，成為大葉大學工學院的鎮院之寶。