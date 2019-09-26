他與朋友回味童年生吃螃蟹肚超痛　醫生一看「腦子有蟲」

▲螃蟹示意圖，與本文內容無關（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

日前浙江仙居縣一名28歲的駱姓男子日前和友人在溪邊玩耍時，將自己隨手抓到的螃蟹生吃了下去，結果幾天之後，他與另外3名友人都出現了發熱、腹痛等症狀，原來是罹患了「肺吸蟲感染」，甚至駱姓男子還在腦中發現了「肺吸蟲囊性灶」，所幸經過醫治，他與友人已經康復出院。

「浙大一院」微信公眾號報導，駱姓男子與其他3個兒時朋友相約周末郊遊，4人見到一條溪，想重溫童年時光，紛紛下到小溪中一起打鬧，到處翻石頭抓小螃蟹，眾人抓了七八隻螃蟹後，其中一人提議，溪水清澈，沒有污染，這些小螃蟹肯定鮮得很，於是4個人坐在溪邊，把螃蟹分了，扯掉螃蟹腳和螃蟹殼，生吃了下去。

事後幾天，4人陸續出現不適症狀，駱姓男子與另一名朋友均被診斷出衛氏肺吸蟲抗體陽性，在腹部和肺部發現肺吸蟲，所幸兩人發現並就醫及時，經過藥物治療後康復出院，沒有留下後遺症。

報導指出，真正有危害的是囊蚴，也就是青少年期的肺吸蟲，人在進食未經煮熟的帶有囊蚴的淡水蟹或蝲蛄，或食用半熟的被囊蚴感染的野生動物肉，或生飲被囊蚴污染的溪水後，囊蚴通過口感染，穿過橫膈入胸腔和肺，在肺內發育為成蟲，還可寄生於多種組織器官，如腦、脊髓、胃腸道、腹腔和皮下組織等，嚴重時會造成不可逆的後遺症。

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