韓國瑜揭露參選總統動機！　批中央「政策、補助、祝福」三樣都感受不到

▲高雄市議會韓國瑜施政質詢 。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜26日出席施政報告與質詢，下午場為議員登記質詢，市員李雅芬問韓什麼動機想選總統「當時推進參選的聲浪巨大，剛開始我並沒有想選，但做了市長發現，如果要把高雄創造為全台首富，我需要三個東西：政策、補助、祝福，但我都感受不到」，他強調自己若能選上總統，一定會加大力度照顧高雄。

國民黨市議員李雅芬在市政報告質詢時，問韓什麼動機想選總統，未來怎麼幫助高雄轉型，對未來有更大光榮感？韓國瑜透露「當時推進參選的聲浪巨大，剛開始我並沒有想選，但做了市長發現，如果要把高雄創造為全台首富，我需要三個東西，第一、我需要中央鉅額補助高雄，我要拜託中央給政策再給祝福，但政策、補助、祝福我都感受不到，高雄沉重財政壓力，我對高雄未來非常憂心，明年預算縮編，但市民朋友期待大，不過中央補助沒辦法大量下來，就像當初要登革熱經費還跟中央在空中大戰」。

▲高雄市議會韓國瑜施政質詢 。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜提到「當時提自由經濟貿易區和大機場，常被中央打臉，有時候中央各部會以及民進黨議員近乎嘲諷羞辱，但市府團隊還是不斷擦亮招牌，像日前在台東撿到海洛因，如果在高雄撿到海洛因，今天市府團隊會被罵成怎樣，高雄淹水很快退，但大家眼睛不在屏東台南，祝福也沒有，因此走到這步參選總統，我是非常有信心贏得勝利，我一定會加大力度照顧高雄，高雄需要放出生命力，我有信心雙引擎帶動南北台灣」。