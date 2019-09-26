大港開唱教壞囝仔？黃捷舉「他奶奶的」、「1分鐘結婚太興奮」反擊

▲黃捷今無緣質詢韓國瑜，但仍在臉書上PO文針對議會質詢議題發表看法。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者莊智勝／高雄報導

高雄國民黨團議員26日質詢市長韓國瑜時，播放台北市議員（呱吉）登台影片抨擊「大港開唱」全程汙言穢語、教壞小孩，市議員邱于軒更要求政風處介入調查。對此，時代力量高雄市議員黃捷稍早也在臉書上回擊，「韓市長在公開場合說『他奶奶的』、『用屁眼看你』是否需要受監督？國民黨議員怎麼不批評？」

邱于軒在市議會質詢時播放大港開唱片段，只見呱吉站上舞台不斷爆出粗口，還拿起麥克風大開黃腔，譏諷韓國瑜不論外型、行事風格都與男性生殖器「X頭」神似，甚至之後還在台上當眾脫褲、表演下體夾筷子、女用內褲套頭等。荒腔走板的節目讓邱于軒痛批「這就是市府花了5000萬元扶植的高雄品牌？」同時開口要求政風室介入調查，將所有疑點移送檢調。

▲韓國瑜今在市議會發表施政報告，並接受市議員質詢。（圖／記者賴君欣攝）

對此，黃捷在臉書上表示，先不論藝文活動罵髒話是否教壞小孩，「我很好奇，韓市長在公開場合說『他奶奶的』、『用屁眼看你』是否需要受監督？國民黨議員怎麼不批評？另一位國民黨議員說呱吉言論侮辱高雄女性，我又想到韓市長說『給一萬個工作就陪睡』、『找高雄所有的漂亮小姐拋繡球，一分鐘就可以結婚，太興奮了！』真的不能理解國民黨議員看待事情的標準。」

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