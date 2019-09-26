傍晚看《返校》！豐原妹開門「超衝擊」默念：拜託別走　散場一轉頭毛炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

國片《返校》上映後掀起話題熱潮，票房也開出紅盤。台中豐原一名女網友昨天傍晚，獨自買票觀影，怎料進到影廳後，赫然發現「整場只有她一人」，而本來就不太敢看恐怖片的她，內心升起一股恐懼，前半段甚至差點被嚇尿。

女網友昨天獨自前往In89豪華數位影城，並買了下午5點的票，沒想到走進播映《返校》的影廳後，驚覺這場竟然只有她一個人，傻眼的她忍不住上ptt發文，「怎麼辦，我應該先落跑了嗎？為什麼整場只有我啊啊啊啊啊啊，我本來就不太敢看恐怖片啊。」

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▲沒想到包場了。（圖／翻攝自PTT）

在崩潰又瀰漫著詭譎氣氛之際，女網友2分鐘後回報，「嗚嗚，有個工作人員進來坐著一起看了，太好了！拜託他不要走，我能不能撐住就靠他了。」怎料電影一開場，對方確認影片播放正常後，就默默離去，而整個影廳再度剩下她一人。

原po淚喊，「前半段差點被嚇死，結局掉了幾滴眼淚，我還是比較喜歡遊戲的氣氛，電影的處理是另外一種詭譎感...也很棒，要不要進電影院看就看個人喜好了，女主角的眼神很棒，那些恐怖特效我覺得還好，卻被女角的恐懼眼神感染，嚇得半死。」

▲《返校》背景設定在1962年白色恐怖時期。（圖／影一提供）

在電影結束的時候，女網友起身轉頭一看，雖然不意外，但又是一陣毛，「嗯，真的只有我一個人。」返家後，她熊熊想到一個片段，恐懼感也油然而生，「那是只有主角一人的電影院，下一秒全部座位坐......，X，雞皮疙瘩從腳底竄到頭頂，幸好我當下沒想到，不然我一定奪門而出」。

對此，鄉民紛紛笑回，「電影院會感謝你的」、「你上去彈鋼琴，就會滿場拍手了」、「明明就滿滿的都人」、「包場欸，賺喔XD」、「妳應該先看看那工作人員有腳嗎」；最後，原po也說，「揪不到人來看啊，大家都說感覺很恐怖，不敢看，還有誰規定一個人不能看電影啦！」

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