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買熱水器、瓦斯爐最高補助2000！節能家電又有利多　10月上路至明年3月

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▲政府拚內需又有利多，民眾購買一、二級能效的瓦斯爐與瓦斯熱水器，可望每台補助1至2千元，補助總額上看5億元。（圖／pixabay）

▲政府拚內需又有利多，民眾購買一、二級能效的瓦斯爐與瓦斯熱水器，可望每台補助1至2千元，補助總額上看5億元。（圖／pixabay）

記者林淑慧／台北報導

鼓勵購買節能家電，政府好康政策再加碼！據了解，經濟部將再度推出節氣用具補助方案，民眾購買一、二級能效的瓦斯爐與瓦斯熱水器，可望每台補助1至2千元，補助總額上看5億元，補助期間從10月1日至明年3月31日，補助期共半年。

為因應中美貿易戰變局、改善國內社會福利、環保等體質，行政院已提出多項刺激內需的政策，官員表示，若今年基本工資如預期「溫和調升」，可帶來溫和通膨與經濟成長的效果，降低景氣可能受到的衝擊。

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官員透露，隨著時序進入秋冬，節能家電補助內容也有所更新，經濟部預計鎖定一、二級能效的瓦斯爐與瓦斯熱水器，每台補助千元起跳，預估將能補助全台用戶更新31萬台燃氣用具，每年將可節省10萬戶家庭瓦斯用量。

官員指出，政府節能補助方案自今年農曆年前開始，已推出民眾購買能源效率1、2級之電冰箱、冷暖空調及除濕機，最高可減免貨物稅2,000元，加上正在實施的節能家電汰舊換新方案輔助電冰箱、冷暖空調最高3,000元，這兩項政策利多最多就能省下5,000元。

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