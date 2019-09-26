台南鹽水豬屎臭味頻傳　環保局聯合稽查查3場違規告發罰單

▲台南市環保局近針對鹽水區鄰近養豬場展開聯合稽查，發現3家畜牧業場內豬隻排泄物未妥善貯存、露天曝曬，致異味四溢，現場開3張罰單。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局近日屢屢接獲民眾陳情，鹽水區飄散惡臭豬屎味，環保局9月26日上午針對鹽水區鄰近養豬場展開聯合稽查，稽查發現3家畜牧業場內豬隻排泄物未妥善貯存、露天曝曬，致豬隻排泄物滲出、異味四溢，現場依違反廢棄物清理法開3張罰單，最高可處300萬元罰鍰。

環保局表示，黃偉哲市長對於民眾居住品質的提升非常重視，經常親自打電話轉知民眾在社群媒體上的反應，環保局針對這些長年遭受詬病的異味案件，在今年上半年就成立跨科室的聯合稽查小組，針對案情內容、氣象條件、可疑污染源進行科學性分析比對，才可能查獲這些平日不顯眼的污染源。

環保局長林淵淙說，溪北地區畜牧業異味陳情，佔整體異味陳情案件的32％，尤其天氣悶熱時，臭味飄散更遠，環保局將持續執行日、夜間異味專案稽查，加強畜牧業廢水處理設施與許可證文件登載內容的查核、厭氧設施、固液分離機等功能確認，也會要求妥善管理畜舍及操作廢水處理設施，若有違法情事將依法告發處分，呼籲業者善盡環保責任，切勿以身試法。