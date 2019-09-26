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世台商聯合總會年會開幕　蔡英文：籲請台商回流投資台灣

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▲蔡英文總統出席世界台商聯合總會年會開幕典禮上，鼓勵台商回流投資台灣。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統出席世界台商聯合總會年會開幕典禮上，鼓勵台商回流投資台灣。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

蔡英文總統26日出席「世界台灣商會聯合總會年會暨理監事會議開幕典禮時表示，面對台灣國際處境艱難，台商用一卡皮箱闖天下，為台灣開拓國際經貿交流空間；政府為鼓勵台灣回流，訂定《境外資金專法》，解決課稅問題，以租稅優惠吸引台商調整全球資金布局，安心投資台灣。

蔡英文上午在桃園市長鄭文燦、僑務委員會委員長吳新興、世界台灣商會聯合總會第25屆總會長游萬豐等人陪同下出席開幕典禮，與會台商來自全球六大洲與75個會員國、187個地區商會，會員人數超過4萬人。

蔡英文指出，台灣國際處境艱難，台商夥伴用一卡皮箱闖天下，為台灣開拓國際經貿交流空間，政府透過發布台商經貿投資白皮書，提升台商在當地政經地位，透過民間力量，加強穩固台灣經貿外交，她代表政府表達感謝與敬意。

▲蔡英文總統出席世界台商聯合總會年會開幕典禮上，向出席台商理監事揮手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文總統出席世界台商聯合總會年會開幕典禮上，向出席台商理監事揮手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文說，政府過去三年來積極推動經濟結構轉型，用前瞻基礎建設投資台灣與擴大內需，吸引史上最大規模台商回流投資熱潮，經濟部去年成立「投資台灣事務所」，作為單一窗口協助排除企業回台投資障礙，訂定《境外資金專法》以解決課稅問題，以租稅優惠吸引台商朋友調整全球資金布局，安心投資台灣。

蔡總統強調，依據國外機構評比，台灣投資環境、競爭力與創新能力皆受肯定，在美中貿易戰風暴中，經濟依然穩定成長，這都是人民與政府共同努力與改革成果，呼籲大家一起守護得來不易成績，為表達對台商重視，她每年都不會缺席世界台灣商會聯合總會年會，也預祝今年活動圓滿落幕。

鄭文燦也說，每位台商夥伴都是台灣之光，在世界各地展現台灣人認真打拚精神與台灣企業韌性，今年世界台商總會年會在桃園舉辦，市府將成為台商最堅強後盾，協助年會舉辦更盡善盡美，讓桃園挺台商、台商挺台灣，共同飛躍成長。

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