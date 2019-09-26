　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳F-16V電戰裝備「有洩密疑慮」　空軍駁斥：構型尚未選定

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

記者林銘翰／台北報導

有媒體報導，國軍購買之F16-V戰機「有洩密疑慮」且為舊型，要求國防部和空軍必須向國人負責。對此，空軍司令部26日表示，新購 F-16V（BLK70）型戰機之電戰裝備構型尚未確定，且其他採購國亦未選定，空軍已請美軍研析及提供電戰裝備最佳選項，也沒有洩密情事。

根據《聯合新聞網》鳴人堂「空軍又當冤大頭，買了會洩密的電戰莢艙？」報導，美方於軍售清單中建議新購66架F-16C/D戰機搭配ALQ-211（巴基斯坦也使用該型莢艙）或相同性能的電戰系統，但空軍之「鳳展專案」卻以ALQ-211「有洩密疑慮」、「且是舊型的」，而堅持買ALQ-131A FMS莢艙。

該報導表示，我國花大錢研發並採用ALQ-131A FMS電戰莢艙，全世界只有我們使用，現在卻又要買舊的（ALQ-211），國防部和空軍必須向國人負責。

空軍司令部回應，F-16A/B型戰機性能提升案所採購之電戰裝備，為遵照立法院「確保未來裝備運用及維護，能與美國空軍裝備一致」之指導。此外，考量保密安全，選定與美空軍同型之ALQ-131A電戰莢艙，該莢艙由美軍獨資研發，空軍未投入任何研發經費。

空軍司令部表示，新購 F-16V（BLK70）型戰機之電戰裝備構型尚未確定，且其他採購國亦未選定，空軍已請美軍研析及提供電戰裝備最佳選項，待美軍提供後，將依裝備功能性、安全性、整體後勤、風險及效益等評選最佳方案。由於電戰裝備構型尚未確認且亦未選定，因此也沒有洩密之情事。

空軍司令部強調，未來 F-16V（BLK70）型戰機各項武器裝備，將依敵情威脅、作戰需求及戰場安全環境，選擇出最佳選項，籲請國人放心。

勝過高鐵撿到3百萬的快感

ET快訊
認愛張鈞甯「是直覺」！邱澤單身6年希望「以結婚為前提」追求
看完大港開唱　韓國瑜：沒想到竟如此粗俗、下流不堪
蔡詩芸試管懷孕5月首曬孕肚照！王陽明拿「寶寶超音波照」超幸福
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

會計師後援會爆場相挺！蔡英文再籲打擊假訊息：2020讓我們成功連任

大港開唱諷韓像「X頭」！國民黨團要求調查　韓國瑜：粗俗下流不堪

馬英九不幫韓國瑜站台了？ 韓國瑜辦公室：會保持密切聯繫

快訊／入柯市府接班柯文哲！黃珊珊證實獲徵詢：樂意幫忙

韓國瑜揭露參選總統動機！　批中央「政策、補助、祝福」三樣都感受不到

大港開唱教壞囝仔？黃捷舉「他奶奶的」、「1分鐘結婚太興奮」反擊

世台商聯合總會年會開幕　蔡英文：籲請台商回流投資台灣

傳F-16V電戰裝備「有洩密疑慮」　空軍駁斥：構型尚未選定

台灣不孤單！4友邦聯大上公開挺台：懷抱民主的國家有權屬於聯合國

蔡賴配是否出現曙光？　蔡英文：最適當時提出最佳人選組合

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

會計師後援會爆場相挺！蔡英文再籲打擊假訊息：2020讓我們成功連任

大港開唱諷韓像「X頭」！國民黨團要求調查　韓國瑜：粗俗下流不堪

馬英九不幫韓國瑜站台了？ 韓國瑜辦公室：會保持密切聯繫

快訊／入柯市府接班柯文哲！黃珊珊證實獲徵詢：樂意幫忙

韓國瑜揭露參選總統動機！　批中央「政策、補助、祝福」三樣都感受不到

大港開唱教壞囝仔？黃捷舉「他奶奶的」、「1分鐘結婚太興奮」反擊

世台商聯合總會年會開幕　蔡英文：籲請台商回流投資台灣

傳F-16V電戰裝備「有洩密疑慮」　空軍駁斥：構型尚未選定

台灣不孤單！4友邦聯大上公開挺台：懷抱民主的國家有權屬於聯合國

蔡賴配是否出現曙光？　蔡英文：最適當時提出最佳人選組合

不知屋主是誰...債主3度亂潑「雞蛋 +麵粉」還貼字條！加重誹謗判3月

生病沿路狂喵！暖警上前關心「開道護送到醫院」　一問才知超巧緣分

會計師後援會爆場相挺！蔡英文再籲打擊假訊息：2020讓我們成功連任

性侵勒斃5歲養女…印尼3母子嫌不夠　棄屍河畔「屍前亂倫」

大港開唱諷韓像「X頭」！國民黨團要求調查　韓國瑜：粗俗下流不堪

吃水餃想轉電視！暖老闆笑「當自己家就好」　結帳加碼撩：常回家吃飯哦

馮俊凱初征自由車世錦賽　計時賽44名作收

歐告黑到發亮！阿嬤忙炒菜露「幸福甜笑」...原來都靠這配方

10人才吃得完！美濃新餐廳台灣鯛超新鮮　「產地到廚房只要10秒」

卸責杜英宗！尹衍樑談「南山新系統出包始末」　網友底下留言狂打臉

目睹紫色絲襪裸屍！女友慘遭「極端凌虐」後扔樹林　網邪笑：案情不單純～

政治熱門新聞

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名..

韓粉衝入記者會大罵李喬如「臭三..

黃捷質詢抽中22號　無望質詢轟..

東大生：1985年出版品證明蔡..

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜..

韓國瑜恐怖　林濁水：藍含淚投蔡

韓國瑜：高市府無力開採石油，這..

「蔡賴配」有譜？賴清德：會蔡英..

即／韓國瑜照稿唸30mins！..

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接..

綠議員批國民黨：會下地獄

質詢韓國瑜要抽籤！民進黨團總召..

快訊／郭台銘：吳敦義承諾25日..

台教會研讀韓國瑜論文：反送中先..

更多熱門

相關新聞

中共075型兩棲艦下水　嚴德發：不會讓它過來

中共075型兩棲攻擊艦25日下水，國防部情次室次長陳國華指出，國防部注意此事已經相當久，整個情況都在掌控之中，未來對台灣的實質威脅也會做相關評估，至於若考慮通過台灣海峽，以時速約25節推算，推估需一天以上的時間。國防部長嚴德發則表示，075型是屬於登陸作戰攻擊艦，對於台海威脅一定有影響，「但我們不會讓他過來」。

首批M1A2戰車2022交貨　2023抵台

立委推動國軍退場機制　網讚：德政

嚴德發：天弓三飛彈明年進行測試

同婚新人退出聯合婚禮　嚴德發：盼給予祝福

關鍵字：

F-16F-16V國防部空軍司令部軍售

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

超兇深V海軍正妹爆紅！她苦笑：私訊爆啦

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面