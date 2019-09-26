傳F-16V電戰裝備「有洩密疑慮」　空軍駁斥：構型尚未選定

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）



記者林銘翰／台北報導

有媒體報導，國軍購買之F16-V戰機「有洩密疑慮」且為舊型，要求國防部和空軍必須向國人負責。對此，空軍司令部26日表示，新購 F-16V（BLK70）型戰機之電戰裝備構型尚未確定，且其他採購國亦未選定，空軍已請美軍研析及提供電戰裝備最佳選項，也沒有洩密情事。

根據《聯合新聞網》鳴人堂「空軍又當冤大頭，買了會洩密的電戰莢艙？」報導，美方於軍售清單中建議新購66架F-16C/D戰機搭配ALQ-211（巴基斯坦也使用該型莢艙）或相同性能的電戰系統，但空軍之「鳳展專案」卻以ALQ-211「有洩密疑慮」、「且是舊型的」，而堅持買ALQ-131A FMS莢艙。

該報導表示，我國花大錢研發並採用ALQ-131A FMS電戰莢艙，全世界只有我們使用，現在卻又要買舊的（ALQ-211），國防部和空軍必須向國人負責。

空軍司令部回應，F-16A/B型戰機性能提升案所採購之電戰裝備，為遵照立法院「確保未來裝備運用及維護，能與美國空軍裝備一致」之指導。此外，考量保密安全，選定與美空軍同型之ALQ-131A電戰莢艙，該莢艙由美軍獨資研發，空軍未投入任何研發經費。

空軍司令部表示，新購 F-16V（BLK70）型戰機之電戰裝備構型尚未確定，且其他採購國亦未選定，空軍已請美軍研析及提供電戰裝備最佳選項，待美軍提供後，將依裝備功能性、安全性、整體後勤、風險及效益等評選最佳方案。由於電戰裝備構型尚未確認且亦未選定，因此也沒有洩密之情事。

空軍司令部強調，未來 F-16V（BLK70）型戰機各項武器裝備，將依敵情威脅、作戰需求及戰場安全環境，選擇出最佳選項，籲請國人放心。

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