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罵律師「頭殼壞掉」！橋頭地院法官柯盛益遭移送監察院

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律師，法槌（圖／視覺中國CFP）

▲橋頭地院法官柯盛益當庭辱罵律師，遭移送監察院。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP） 。

記者吳銘峯／台北報導

橋頭地院法官柯盛益，因開庭時辱罵律師「你頭殼壞掉」、「妳也跟他腦袋糊塗」等語，遭送法官評鑑委員會個案評鑑。法評會26日作出決議，認為柯盛益的行為逾越審判長訴訟闡明義務範圍，且態度輕率，語帶譏諷，情節重大；故將他移送監察院審查，建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務。

法官評鑑委員會指出，柯盛益在今年2月間審理一起民事「解散合夥事業」案件時，當時原告的訴訟代理人黃姓律師當庭上呈追加備位聲明，柯盛益突然暴怒，開始責罵律師，「原告律師你大概是唸書唸到有問題」、「法律是這樣唸的嗎？拜託欸！」、「你拜託欸！讀書讀到傻去了！你頭殼壞掉，我真的是很佩服你們這些律師不知道當時那個書是怎麼唸的！」、「你哪一個學校畢業？是哪一個教授教這個民事訴訟？你可以告訴我嗎？」等語，要求黃律師當庭撤回追加備位聲明。

黃律師不願意，表示要跟當事人討論後再作決定，但柯盛益竟命書記官於筆錄紀載：「原告訴代表示願意撤回備位聲明」等文字。黃律師當場異議，柯盛益才命書記官刪除該段筆錄，另要求黃律師須於下次開庭提出聲明可執行之法律依據或撤回聲明，否則將黃律師移送懲戒並禁止代理。

此外，柯盛益也對對造另一名黃姓律師辱罵：「妳也跟他一樣腦袋糊塗啦！妳也跟他腦袋糊塗。」2名律師均不滿柯盛益的開庭態度，報請高雄律師公會處理；而橋頭地院也接獲檢舉，因此與高雄律師公會一併報請法官評鑑委員會進行個案評鑑。法評會於26日作出決議。

法評會調查柯盛益後，認為他已逾越審判長訴訟闡明義務範圍，且態度輕率，語帶譏諷，業已嚴重違反法官倫理規範第3條及第12條第1、2項等規定，且情節重大。另外筆錄記載的部分，則違反民事訴訟事件辦理程序規定，且情節重大。由於柯盛益在2011年擔任高雄地院法官時，就因當庭辱罵律師、當事人，被移送公懲會懲戒決議休職1年，復職後竟又再犯。因此法評會認為有懲戒必要，決議報由司法院移送監察院審查，並建議免除法官職務，轉任法官以外之其他職務，以資警惕。
 

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