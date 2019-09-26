PTT八卦版推文諷警「毒品查到都自己用」　新北無業男被揪出

▲網友酸推文：台警查到都自己用暗諷警方監守自盜吸毒，醜化警方遭刑事局約談到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

今年7月13日有網友在PTT八卦版（Gossping）轉載一則報導美國海岸防衛隊攔截毒販利用潛艇運毒的新聞，但有一名網友在該文章下方搶沙發推文：「聽說台灣警察查到都自己用！」遭警方認定有公然汙衊警察、影射警察違法犯紀的惡意言論，刑事局專責網路犯罪偵查的偵九大隊據此追查，發現這名惡意推文的網友是家住新北市目前無業的許姓男子（24歲），依公然侮辱公署罪嫌函送法辦。

▲網友酸推文：台警查到都自己用言論醜化警方，遭刑事局約談到案。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，日前有民眾檢舉該則貼文的推文明顯公然誣衊警察，刻意製造不實訊息，報案民眾覺得該則推文影響警察機關執法形象。警方根據推文IP位置，鎖定家住新北市的許姓男子涉案，日前傳喚他到案說明。

許姓男子到案後，坦承這則推文「聽說台灣警察查到都自己用」是自己所留下，但否認有惡意汙衊警察的用意，警方認為許男可能涉世未深、隨便上網哈拉製造聳動、誇張的不實資訊，卻遭看不過去的民眾檢舉提告，因此遭警方函送。

刑事局呼籲民眾，網民在公開論壇影射警察查獲毒品均供警察同仁施用毒品，行為已經構成對公務員依法執勤的侮辱，醜化全體檢警執行緝毒工作，警方定會依法究辦。

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