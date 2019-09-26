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豆漿店買飲料！杯膜狂插5個洞「味道都一樣」他飆3怒臉　千人看懂秒廢笑

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO貼出照片求解「五個洞都插了，味道還是一樣」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

到早餐店或豆漿店買飲料的時候，封膜上常常印有甜度冰塊的選項，如果客人點多杯飲料都不同口味，店家就能用勾選的方式。一名男網友日前貼出一杯飲料的照片，看起來像是從豆漿店買的，杯膜上印有少糖、多糖、綜合等選項，接著在貼文中求解，「我五個洞都插了，味道還是一樣」，讓其他人都笑噴。

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見他買的飲料上面有一層杯膜，外圈寫有「傳統製法，香醇可口」，底下則有5個圈圈搭配5個選項「清漿」、「少糖」、「多糖」、「綜合」、「加蛋」，最後還提醒飲用者「高溫小心燙口」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO的問題讓網友廢到笑。（圖／翻攝自爆廢公社）

再來看看原PO的貼文，「求解，我五個洞都插了，味道還是一樣」，文末還附上3個憤怒的表情符號，但到底男網友是什麼意思呢？仔細看看他的照片，只見5個選項上面的圈圈都被吸管戳破，原來男網友以為自己手動戳選項，飲料就會自動「少糖」、「多糖」、「綜合」、「加蛋」。

看到貼文後，許多人紛紛廢到笑，「本日最廢」、「這篇真滴夠廢」、「本篇堪稱廢社代表作」、「終於有人看得懂爆廢的使用說明書了。」其他網友則是留言跟著起鬨，「很明顯，插偏了」、「周圍的黃豆記得戳，會更香濃」、「我都插加蛋，比較賺，櫃台買要多10塊。」

還有人笑說，「你是不是沒有使用內力……用上你的內力再插看看」、「你還有3個沒插啊！傳統製法、香醇可口、高溫小心燙口」、「這位客人你誤會了喔！口味是決定在你插的第一個洞決定的喔！下回請先決定好那個口味的洞之後在插喔」、「是不是沒喊？你要喊出來ㄚ！喊出來插入再喝試試」、「表示這次沒有中獎，明天再試試運氣吧！」

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