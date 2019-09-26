獨／連千毅看守所第一夜…唸經《淨天地神咒》3小時　律師：求心靈平靜

▲▼連千毅移送雄檢。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

日前引發高雄市的直播主之亂當事人之一，在23日被法官聲押獲准後被送到了高雄看守所，隔日，委任律師葉銘進前往探視的時候，連千毅說他進入看守所的當晚，唸了三個小時的經文《淨天地神咒》，求心靈的平靜。

葉銘進律師接獲委任之後，就在收押隔日進到看守所來探視連千毅，當時連千毅的父親交代律師轉達，希望連千毅在看守所當中，能夠持唸《太上清靜經》，同時希望拿了這部經書要律師拿進去給連千毅，不過礙於規定，所以無法將經書拿給他，律師只有口頭轉達。

▲▼連千毅移送雄檢。（圖／記者賴君欣攝）

▲連千毅的律師葉銘進 。（圖／地方中心攝）

當時連千毅聽到之後，表示自己知道了，也跟律師表示自己收押當晚，有持唸三個小時的《淨天地神咒》來求心靈的平靜，但是對於父親的關心，連千毅說已經把《太上清淨經》背熟了，所以不用經書也會唸，所以要律師跟父親說不要擔心。

據了解《淨天地神咒》是道教科儀活動中常用的「八大神咒」之一，主要是要使人身體這一個小天地清淨，而在其他科儀活動中則是意在掃除穢氣。另外《太上老君說常清靜經》，篇幅短小不足四百字，教人靜心清神，是道士日常誦習的功課之一。

《淨天地神咒》全文

天地自然，穢氣分散。洞中玄虛，晃朗太元。八方威神，使我自然。靈寶符命，普告九天。乾羅答那，洞罡太玄。斬妖縛邪，度人（殺鬼）萬千。中山神咒，元始玉文。持誦一遍，卻病延年。按行五嶽，八海知聞。魔王束首，侍衛我軒。凶穢消散，道炁長存。急急如律令。

《太上清淨經》全文

老君曰，大道無形，生育天地。大道無情，運行日月。大道無名，長養萬物。吾不知其名，強名曰道。夫道者，有清有濁。有動有靜。天清地濁。天動地靜。男清女濁。男動女靜。降本流末。而生萬物。清者濁之源。動者靜之基。人能常清靜。天地悉皆歸。夫人神好清，而心擾之。人心好靜。而慾牽之。常能遣其慾，而心自靜。澄其心，而神自清。自然六慾不生，三毒消滅。所以不能者，為心未澄，慾未遣也。能遣之者，內觀其心。心無其心。外觀其形。形無其形。遠觀其物。物無其物。三者既悟。惟見於空。觀空亦空。空無所空。所空既無，無無亦無，無無既無，湛然常寂。寂無所寂，慾豈能生，慾既不生。即是真靜。真常應物，真常得性，常應常靜，常清靜矣。如此清靜，漸入真道。既入真道，名謂得道。雖名得道，實無所得。為化眾生。名謂得道。能悟之者，可傳聖道。

太上老君曰，上士無爭，下士好爭。上德不德，下德執德，執著之者，不明道德。眾生所以不得真道者，為有妄心。既有妄心，即驚其神。既驚其神，即著萬物。既著萬物，即生貪求。既生貪求，即是煩惱。煩惱妄想，憂苦身心，便遭濁辱。流浪生死。常沉苦海，永失真道，真常之道，悟者自得，得悟道者，常清靜矣。