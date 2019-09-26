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5友邦慕名來取經　盛讚台細木工法獨樹一格

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為拉丁美洲5友邦開設「創意木工製作班」，於台南大億麗緻酒店辦理結訓典禮，並展出學員作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為拉丁美洲5友邦開設「創意木工製作班」，於台南大億麗緻酒店辦理結訓典禮，並展出學員作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣木工技法屢在國際奪牌，吸引友邦注意，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與財團法人國際合作發展基金會合作，首度為拉丁美洲5友邦開設「創意木工製作班」，歷經兩個多月訓練，9月26日於台南大億麗緻酒店辦理結訓典禮。

各國大使貴賓都蒞臨，現場同步展示學員們融合所學後，精心製作的躺椅及樓梯等約60件作品，宏都拉斯籍的學員Romàn跟Jorge都異口同聲表示：「台灣細木工的師資及技術超乎想像，收穫滿滿」！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為拉丁美洲5友邦開設「創意木工製作班」，於台南大億麗緻酒店辦理結訓典禮，並展出學員作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次來台參訓的友邦國包括瓜地馬拉、尼加拉瓜、宏都拉斯、巴拉圭及貝里斯，分署除安排紮實的實作訓練，讓學員認識台灣木材特性並學習鉋削、鋸切、榫接等細木工法，也安排家具工廠、木工坊等企業參訪，就是希望幫助學員們不僅短時間就學到技術，還知道如何實際運用，他同時勉勵學員把握跨領域學習的機會，把文化元素及台灣經驗融入創作中，將使未來作品更具競爭力！

該班職訓師、同時曾是國際技能競賽木工家具銀牌得主的林彥甫也表示，拉丁美洲較重木雕，台灣則是講究工法結構、要求精細；結訓典禮上同步展示學員們2個多月來激盪創意及結合專長所打造出的成品，中西風格合併，其中Romàn以台灣躺椅為基底，椅身刻上維納斯女神欣賞窗外風景，栩栩如生；而Jorge作品雖然看似樸實，但同樣運用功力深厚的經典式雕刻手法，兩件作品都被評為藝術價值極高，令現場與會來賓皆驚艷不已！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為拉丁美洲5友邦開設「創意木工製作班」，於台南大億麗緻酒店辦理結訓典禮，並展出學員作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

Romàn及Jorge都是宏都拉斯籍的雕刻師，54歲的Romàn已有25年的資歷，雖然曾有製作木工家具的經驗，但台灣的師資及技術卻超乎他的想像，他表示回國後要把學到的技巧運用在工作上，更加提升作品的品質；而36歲的Jorge也有18年的木雕資歷，從未接觸家具製作的他，表示此次來台學到其它國家沒有的技術，收獲非常豐富，製作出來的成品也讓他非常滿意！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為拉丁美洲5友邦開設「創意木工製作班」，於台南大億麗緻酒店辦理結訓典禮，並展出學員作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

26日出席人士包括勞動部勞動力發展署分署長劉邦棟、國合會國際教育訓練處長蔡祥吾、外交部國際合作及經濟事務司一等秘書回部辦事楊國誠、貝里斯大使賀黛安、瓜地馬拉大使葛梅斯、宏都拉斯大使Jose Victor Lozano及巴拉圭共和國參事彬文勇等人。

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