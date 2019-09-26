數位化錶圈超吸睛　Galaxy Watch Active2 10/2台灣亮相

▲三星Galaxy Watch Active2即將於10/2在台灣亮相。（圖／三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子今（26）日釋出邀請函，將於10/2舉辦Samsung Galaxy Watch Active2產品體驗會，雖然邀請函上並未寫明何時會上市，不過相信在手錶產品亮相不久後，台灣消費者就可以購得此款產品了。

Galaxy Watch Active2是在8月Note 10手機發表會前推出的新手錶產品，相較於前一代的Galaxy Watch Active，第二代的產品搭載了全新進化版經典旋轉錶圈，並添增LTE連線及心電圖 （ECG）功能。

據了解Galaxy Watch Active系列手錶並未導入Galaxy Watch系列最大賣點的「物理性旋轉錶圈」，因此操作較為憋手；為此，三星在二代手錶中採用全新進化版經典旋轉錶圈，以虛擬的方式模仿Galaxy Watch的旋轉錶圈功能，可在曲面Super AMOLED螢幕的黑色邊框上順時針與逆時針旋轉，手錶則會給予模擬物理滾輪的咔嗒聲觸覺回饋。

至於在外型方面，Galaxy Watch Active 2整體外形設計與初代相似，並提供40mm和 44mm 2種尺寸，電池容量分別為247mAh及340mAh。材質部分則包括輕量化的鋁製材質搭配休閒的FKM材質運動錶帶，及頂級不銹鋼材質搭配皮革錶帶，而LTE機型則僅推出不銹鋼款。

規格方面，Galaxy Watch Active 2採用三星自家的Exynos 9110晶片；支援藍牙5.0及NFC，作業系統則與其他三星智慧手錶相同為Tizen；並 配備768MB RAM及4GB ROM，而LTE版本則升級至1.5GB RAM。

此外，Galaxy Watch Active 2的健康、運動偵測功能也獲得提升。以運動為例，Galaxy Watch Active 2支援手動追蹤超過39種運動模式，而跑步、健走、騎單車、游泳、划船機、橢圓健身機與動態健身則可自動偵測啟用。