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老公長年精神折磨　她半夜崩潰「拿斧頭剁頭洩憤」下體扔窗外…家犬一口咬碎！

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▲烏克蘭女子因為長年家暴，氣到將丈夫頭剁下，GG餵狗。（圖／翻攝自РИА НОВСТИ）

烏克蘭女子因為長年家暴，氣到將丈夫頭剁下，GG餵狗。（圖／翻攝自РИА НОВСТИ下同）

記者陳亭伃／綜合報導

烏克蘭日前發生一起家暴衍生的「家庭命案」。48歲的瑪麗亞（Maria）多年來忍受丈夫亞力山德（Oleksandr）的精神與肉體折磨，日前崩潰拿出斧頭砍斷丈夫的頭顱裝進麻袋，並且將其生殖器官剁下之後丟到外面給狗吃，直到清醒後驚覺自己犯下大錯，衝出家門找鄰居求助，就連鄰居進到家中想幫忙也被眼前景象嚇壞。

根據英國《每日郵報》報導，瑪麗亞在8月23日結束工作後，回到家看到熟睡的丈夫亞力山德，心中萌起積怨已久的恨意，於是拿出斧頭在對方沒有防備的情況下直接斬首，並且將丈夫的頭顱裝進麻布袋，接著將丈夫的生殖器官直接剁下，拿到門外餵給飼養的狗。

就在發洩完心中的怨氣之後，瑪麗亞突然清醒，驚覺自己犯下命案，跌跌撞撞的走出家門，恰好遇到隔壁的鄰居娜傑史妲（Nadezhda Opanasiuk）。瑪麗亞哭喊著表示「我有麻煩了，我殺了我的丈夫，原本娜傑史妲以為只是夫妻倆吵架，卻沒想到走進瑪麗亞家中，被眼前一幕震驚。

▲烏克蘭女子因為長年家暴，氣到將丈夫頭剁下，GG餵狗。（圖／翻攝自РИА НОВСТИ）

▲鄰居被瑪麗亞家中的景象嚇壞。

「她老公的身體沒有頭顱，我問亞力山德的頭呢？瑪麗亞說她裝到袋子裡了！」回想起當時的情況娜傑史妲還是相當驚恐。經過說服之後，瑪麗亞同意報警，警方到場後立即封鎖現場，並且找出袋子裡的頭顱，將瑪麗亞逮捕。

瑪麗亞與亞力山德的兒子得知消息後，難過的表示，雖然知道父親確實有家暴，但母親的行為讓他無法接受。而瑪麗亞也坦承自己確實殺了老公「因為我已經忍受他太久，我感到相當噁心」。目前警方正在調查，若確定有罪將面臨15年的有期徒刑。

▲烏克蘭女子因為長年家暴，氣到將丈夫頭剁下，GG餵狗。（圖／翻攝自РИА НОВСТИ）

▲亞力山德的生殖器官也被丟去餵狗。

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