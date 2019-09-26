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華聞快遞／北京大興國際機場首個商業航班降落　搭載149名旅客

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲昆山人均GDP高於韓國。（圖／翻攝自《中新網》）

《北京》：北京大興國際機場首個商業航班降落 搭載149名旅客

北京大興國際機場26日10點12分迎來開航後首個商業航班降落。由鄂爾多斯飛來北京的中國聯合航空KN5302航班搭載著149名旅客，降落在北京大興國際機場。（央視）

《福建》：福建漳州持續推進對台對外經貿往來

福建省漳州市委書記邵玉龍25日透露，「截至目前，漳州市累計批辦台資項目3153個，實際利用台資117.9億美元，占實際利用外資的57.3%。」（中新社）

《江蘇》：昆山：人均GDP高於韓國、接近日本，領跑縣域經濟14年

昆山經濟總量連續14年居大陸百強縣首位，2018年人均GDP3.48萬美元，高於韓國、接近日本。（瞭望）

《上海》：特斯拉上海工廠主體已建成：首輛白車身已下線 底前可投產

中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區推動智能網聯新能源汽車產業發展和重點項目簽約儀式上26日舉辦。據了解，特斯拉上海工廠的主體已經建設完成，衝壓車間、塗裝車間、總裝車間等具備了生產能力，首輛白車身已經下線，今年底前將可以投入生產。（澎湃新聞）

▼北京大興國際機場首個商業航班降。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

《湖北》：宜昌全面取消城鎮落戶限制

宜昌市人民政府網站月25日發佈，全面取消「合法穩定就業、合法穩定住所、按規定參加城鎮社保」遷入城鎮的條件限制，建立以居住地登記戶口為基本形式的統一新型戶籍制度。（湖北日報）

《浙江》：海內外高端人齊聚長三角 「人才引擎」釋放澎湃動能

2019中國浙江「星耀南湖•長三角精英峰會」暨第二屆G60科創走廊人才峰會25日在烏鎮舉辦，通過對接交流、成果展示、賽事選才等30項系列活動，推動長三角人才一體化發展。（中新網）

《海南》：海南正謀劃350公里時速高鐵 構建綜合交通立體網路

海南省「壯麗70年奮鬥新時代」系列主題交通專場記者會26日舉辦。海南正在謀劃350公里時速高鐵、既有鐵路三亞至樂東段公交化旅遊化改造，以及環島高鐵澄邁-海口開行市域列車等項目。（中新網）

《湖南》：力促軌道交通裝備製造業發展 中國將舉辦盛大博覽會

國際軌道交通和裝備製造產業博覽會10月18日起在湖南舉辦，將有中國中車、華為科技、中國中鐵、中國鐵建、中聯重科、三一重工等行業龍頭企業參展。（中新網）

▼海南省「壯麗70年奮鬥新時代」系列主題交通專場新聞發佈會上26日舉辦。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自《中新網》）

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