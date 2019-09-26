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性侵勒斃5歲養女…印尼3母子嫌不夠　棄屍河畔「屍前亂倫」

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▲▼印尼5歲女童遭義兄性侵殺害，母子3人棄屍後亂倫。（圖／翻攝自tribunnews）

▲印尼5歲女童遭義兄性侵殺害，母子3人棄屍後亂倫。（圖／翻攝自tribunnews）

記者林瑩真／綜合外電報導

印尼蘇加武眉（Lembur Kuring）村民22日於河邊釣魚時，發現一具被夾在岩石中的女童屍體。警方調查發現，女童不僅是被性侵殺害，且下手的就是她的義兄與媽媽，將女童棄屍於河邊時，母子3人還在屍體面前亂倫。

綜合外媒報導，3名村民發現女童屍體後，急忙向當地警局報案。警方調查，5歲女童名字縮寫為NP，脖子上有一整圈的瘀傷、舌頭斷裂，且處女膜破裂，恐怕生前遭受過虐打及性侵。

屍檢結果將女童39歲的媽媽yuyu、16歲的哥哥RG及14歲的RS列為嫌疑人，3人被警方逮捕後也承認罪行。警方指出，22日早晨，洗完澡的NP被義兄帶到房間，脫光衣服後性侵，被媽媽責罵也不管，反而下手變本加厲，就這樣勒死了NP。yuyu見狀後，則幫助兒子們虐打，直到確定NP死亡。

母子3人決定將NP棄屍於芝滿迪里河（Cimandiri），並於河邊、當著NP的屍體前，媽媽又與2名兒子發生亂倫性行為。報導指出，NP因父親離家出走、母親罹患精神病，最後被yuyu收養，沒想到慘遭性侵殺害。

由於母子3人虐殺NP行為殘忍，且亂倫關係非首次，警方將為他們進行醫療及心理測試，了解他們的心態及異常的性行為，之後再決定是否判刑。

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