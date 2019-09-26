台南優質農產品在高雄　台灣國際蔬果展開展

▲2019台灣國際蔬果展開展，台南館在展覽館B24攤位，歡迎到台南館購買台南優質農特產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019第4屆台灣國際蔬果展」，9月26日至28日在高雄國際展覽館盛大開展！台南市長黃偉哲特別指示農業局，全力推銷台南高優質農產品，此次整合5家農會、1家米廠及4家農企業、農產加工廠商共計10個單位，以「台南尚青」為主題形象館參展，透過洽談及互動行銷宣傳，期藉打響台南農產品牌，開拓市場通路。





「2019台灣國際蔬果展」為第4屆辦理，主辦單位以「台灣農業週」整合精緻農產業上、中、下游完整產業鏈的國際性商展平台，從生鮮蔬果區、食用花卉香草區、全穀與堅果區、加工設備區和產業服務設備區一次到位，為亞洲精緻農業提供完整的行業解決方案，帶來完整產業鏈的國際性BTOB商展平台。



今年參展廠商338家，透過買家吸引來自50餘國超過10000專業人士共襄盛舉，參展廠商可直接與國內外買家洽談，台南市去2018年參展後，廠商估後續交易金額達台幣約755萬元，期望今年參展再創佳績。



台南市農業局長李朝塘表示，今年參展共有5個區農會參展，農會不斷提升農產品朝精緻化發展，建立農產品品牌行銷，如「龍崎區農會」推出阿炭伯竹炭系列產品，如竹炭控油甦顏皂、竹醋液、竹炭刷毛保暖衣、竹炭機能健康襪等商品；「學甲區農會」推出青仁黑豆、精釀黑豆醬油、諾麗果汁；「將軍區農會」牛蒡系列產品、「東山區農會」推出即溶咖啡、濾泡咖啡、咖啡豆、蜂蜜、龍眼肉商品；「柳營區農會」推出牛奶包子、饅頭、牛奶棒、蝦米餅等產品。





另外，台南市政府推動「台南越光米」品牌米，一直再國際食品展參展大受好評今年由「弘昌碾米廠」二度參展，另有大力米、金色穗月、幸福抱稻、平安發財米等產品結合創意提供客製化婚禮小物，期望「台南好米」拓展國際市場。另還有農企業「貫金食品股份有限公司」養生木耳及綜合蔬果汁，去年頗受外國廠商青睞，今年再度參展希望拓展商機；「宏宇農產生技企業有限公司」的水果乾、蔬果脆片，主要以台灣農產蔬果加工製造，採選台南在地食材生產製造之工廠，以現代化創新研發為主軸，提供市場高品質及具競爭產品；「旭升企業股份有限公司」的冰品採用新鮮水果製作而成，每支冰棒散發出自然鮮甜果香味，每口都能吃到新鮮甜美果肉，以及「綠園牧場股份有限公司」推出現榨果汁、冷凍果丁、果乾、水果原物料等商品，採用台南在地水果製作，將水果風味保留，讓民眾不沾手就可以直接品嚐到在地水果鮮甜好滋味。



台南市農業局表示，市府歷年積極扶植台南農會及農企業參與國際性展覽，積極組團拓展海外銷售市場，台南生鮮農產品的品質不斷提升，並透過加工技術不斷精進，呈現精緻且豐富的農產品多元樣貌及產業實力，在國際上極具競爭力，完全不怕商品比較；農產品走向國際是我國農業發展趨勢，期望藉由外銷另闢農產品之出路，除了鮮銷，開發國內市場、網路直銷，更積極拓展國際市場，拓展海外銷售通路，提高農民收益輔導提升農產品品質，是市府一直以來推動農產事務的初衷。