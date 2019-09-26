　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球城市AI整備指數台北排名21　新加坡獲大型城市榜首

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新加坡,金沙酒店。（圖／路透社）

▲ ▲新加坡金沙酒店。（圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國紐約顧問公司「奧緯公司」的奧緯論壇（Oliver Wyman Forum）針對105個城市進行了廣泛的全球研究，26日發布全球城市人工智慧整備指數（Global Cities AI Readiness Index），了解各個城市是否已經準備好迎接AI。台北在小型城市中排名全球第21，北京在超大城市排名全球第5，新加坡則是大型城市的第1名。

這項指數按照城市人口數劃分為四個等級分級，依據四大類進行評估，包含願景、啟動能力、資產基礎、成長軌跡。從這些數據得知它們在AI的未來時代適應力和繁榮能力。此研究涵蓋對城市居民的調查，政府和學術界領導人的對話，以及對公開可用的社會經濟數據的分析。

奧緯論壇在網上發布報告指出，「就整備程度而言，儘管有些城市比其他城市佳，但所有城市都需大幅改善，才能為下世代AI科技帶來的衝擊做好完整準備。」

所有城市都應該繼續進行改進，以準備下一代技術的影響，特大城市可能擁有規模龐大的商業社區和人才，但較小的城市也可能具有競爭力。小城市可以模仿大城市的優點，而大城市也可以吸收小城市的經驗及教訓，雙方是互相的。

▼ 英國倫敦獲得超級城市的第一名。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲▼ 英國倫敦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

ET快訊
翻開10本存摺秒飆淚！冷氣師傅「存款剩46」全身傷　10年逆
母女停車場遭兩次輾壓！2歲童四肢變形慘死…網轟：都是媽媽的錯
夫妻搭Uber「怎嫁你這種人」...下車邊抱嬰邊吵　司機心寒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

28歲女醫遭性侵勒昏！失明癱瘓含恨亡　凶手30年後終落網

土耳其伊斯坦堡規模5.7地震　居民驚逃：整座城市都在搖

宿舍內離奇死亡！19歲男大生「陳屍8周」臉爛飄腐臭…警開門傻眼

英王室最年輕出訪成員　哈利梅根攜兒非洲首度亮相

全球城市AI整備指數台北排名21　新加坡獲大型城市榜首

越南老師首用QR Code簽到　1分鐘完成學生欣喜嘗試

快訊／法國前總統席哈克去世　享壽86歲

法國#MeToo領袖指控男子性騷擾　被判「誹謗」挨罰68萬

老公長年精神折磨　她半夜崩潰「拿斧頭剁頭洩憤」下體扔窗外…家犬一口咬碎！

「金槍不倒」36小時！41歲男吃止痛藥後遺症　醫一看驚：會整根壞死

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

28歲女醫遭性侵勒昏！失明癱瘓含恨亡　凶手30年後終落網

土耳其伊斯坦堡規模5.7地震　居民驚逃：整座城市都在搖

宿舍內離奇死亡！19歲男大生「陳屍8周」臉爛飄腐臭…警開門傻眼

英王室最年輕出訪成員　哈利梅根攜兒非洲首度亮相

全球城市AI整備指數台北排名21　新加坡獲大型城市榜首

越南老師首用QR Code簽到　1分鐘完成學生欣喜嘗試

快訊／法國前總統席哈克去世　享壽86歲

法國#MeToo領袖指控男子性騷擾　被判「誹謗」挨罰68萬

老公長年精神折磨　她半夜崩潰「拿斧頭剁頭洩憤」下體扔窗外…家犬一口咬碎！

「金槍不倒」36小時！41歲男吃止痛藥後遺症　醫一看驚：會整根壞死

自己的電自己發　Snøhetta完成世界上最北端的能源建築

亞莉安娜前男友「全身佈滿毒」而死　第二名嫌疑犯抓到了！

中國鋼品雙反調查　財政部：暫不課徵5項鋼品反傾銷稅與平衡稅

「郭家軍」蔡沁瑜現身桃園公益秀　如何接地氣受關注

不斷更新／統一5上再添3分　5局結束統一9：5兄弟

第四岸巡查獲含尼古丁「電子菸油」　視偽禁藥品查扣送驗

28歲女醫遭性侵勒昏！失明癱瘓含恨亡　凶手30年後終落網

桃園區長和議員談戀愛傳喜訊　鄭文燦笑：line發早安圖露端倪

梅花旗／高大爆冷擊敗輔大　大同逆轉勝高苑闖進8強

自辦國際賽賽磨經驗　北科附工望挑戰乙級全國八強

國際熱門新聞

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

23歲辣網紅陳屍的沙發　成「熱..

被屁孩闖入劫色　辣妹：擔心孩子..

人妻毆死小三　水泥封屍藏家5年

和女兒吵架　女主人遭2鬥牛犬咬..

美參議院外委會通過《台北法案》

鋪路工驚見罕見白松鼠　追進樹林..

辣妹新買潮流褲　口袋拉出「咖啡..

2歲小妹「漏斗型畸形頭＋蹼型腳..

姐嫉妒妹太正！捅189刀還割耳..

墨爾本市中心驚傳自殺式炸彈攻擊

護理師假好心幫寫遺囑　巧吞46..

保全要求脫衣驗身　辣妹霸氣還清..

老媽死了4個月　女兒藏屍地下室

更多熱門

相關新聞

病媒蚊無所遁形　工研院AI助第一線防疫員揪登革熱孳生源

工研院AIdea人工智慧共創平台與衛生福利部疾病管制署合作，今（24）日舉辦「尋找病媒蚊孳生源—積水容器影像辨識競賽」，在2019電機電子工程師學會（IEEE）影像處理會議（ICIP）大會競賽舉辦頒獎典禮，由清華大學包辦前三名，提出積水容器影像辨識的最佳AI演算技術。

華為旗下「哈勃」投資AI企業「深思考」

數位分生：達成永續經營的關鍵

微軟攜手台達電加速數位轉型　雲服務+AI應用降低出錯率

遠雄人壽「4張優質保單」狂拿7項大獎

關鍵字：

超級城市AI人工智慧

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

Gogoro VIVA綠牌電動機車來了

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜：下流不堪

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

邱澤認愛！張鈞甯工作室首發聲了

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面