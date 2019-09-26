全球城市AI整備指數台北排名21　新加坡獲大型城市榜首

▲ ▲新加坡金沙酒店。（圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國紐約顧問公司「奧緯公司」的奧緯論壇（Oliver Wyman Forum）針對105個城市進行了廣泛的全球研究，26日發布全球城市人工智慧整備指數（Global Cities AI Readiness Index），了解各個城市是否已經準備好迎接AI。台北在小型城市中排名全球第21，北京在超大城市排名全球第5，新加坡則是大型城市的第1名。

這項指數按照城市人口數劃分為四個等級分級，依據四大類進行評估，包含願景、啟動能力、資產基礎、成長軌跡。從這些數據得知它們在AI的未來時代適應力和繁榮能力。此研究涵蓋對城市居民的調查，政府和學術界領導人的對話，以及對公開可用的社會經濟數據的分析。

奧緯論壇在網上發布報告指出，「就整備程度而言，儘管有些城市比其他城市佳，但所有城市都需大幅改善，才能為下世代AI科技帶來的衝擊做好完整準備。」

所有城市都應該繼續進行改進，以準備下一代技術的影響，特大城市可能擁有規模龐大的商業社區和人才，但較小的城市也可能具有競爭力。小城市可以模仿大城市的優點，而大城市也可以吸收小城市的經驗及教訓，雙方是互相的。

▼ 英國倫敦獲得超級城市的第一名。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

