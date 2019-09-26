　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台適用　竹市「愛心陪伴卡」10月1日上路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲有愛心陪伴卡需求的民眾自10月1日起便可至本市三區區公所申請。（圖／新竹市政府提供）

▲有愛心陪伴卡需求的民眾自10月1日起便可至本市三區區公所申請。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺 ／新竹報導

為滿足身心障礙者「行」的需求、建構無障礙友善環境，新竹市長林智堅宣布，10月1日起「身心障礙者愛心陪伴卡」開跑，愛心陪伴卡申請人為身障者的必要陪伴者（一名身障者限一名必要陪伴者申請），本卡全台通用，持卡就可享乘車半價優惠、一卡通行大眾運輸免排隊購票的便利措施，有提供身障者優惠的公立藝文場館也都通用，不再像過去還經歷持身障證明赴櫃台買半票的冗長手續，有需求的民眾自10月1日起便可至本市三區區公所申請，預估全市將有6千人受益。

新竹市政府社會處長李季縈表示，新竹市的身心障礙者共計有1萬7,062名，占全市人口約3.81%，為了讓身心障礙朋友們能和家人或朋友出門搭車過程更便利，因此社會處今年1月開始規劃，投入181萬餘元經費，在 10月1日上路的「愛心陪伴卡」，預估竹市將會有6千人受益，全台大眾運輸工具、有提供身障者優惠的公立藝文場館皆通用，不僅可以讓身障朋友及親友省下更多時間，更可以享有搭乘交通工具同享半價優惠、及通行大眾運輸免排隊購票等，因此鼓勵陪伴者與身障朋友一起出門，讓身障陪伴者出門更加通行無阻，並且共同創造美好回憶。

19歲的小傑(化名)是腦性麻痺肢體障礙的身心障礙者，自出生後即與輪椅不離身，雖然行動不便，但小傑喜愛欣賞藝術文學，因此辛苦照顧他的媽媽常利用假日，帶著他參與各項藝文及戶外活動，也因此每每於搭乘大眾運輸工具時，陪伴者都必須拿身心障礙證明至櫃台購買半票入站，造成時間的耗費及不便。小傑媽媽得知新竹市自10月1日起開辦愛心陪伴卡申辦作業，媽媽表示，終於可以和小傑一起用卡暢行進入，少了至櫃台排隊等待購票，時間的花費減少大半，參與活動更順暢不再卡卡。

社會處表示，只要身心障礙證明中必要陪伴者優惠措施欄有註記國內大眾運輸工具的身心障礙朋友們，就可以持國民身分證、身心障礙證明、近一年內二吋半身照片一張及印章，即可至本市三區區公所臨櫃辦理愛心陪伴卡，採隨到隨辦現場馬上領取的方式。

社會處也提醒，愛心陪伴卡需要自行儲值，並且應緊隨愛心卡之後使用，才享有半價搭乘大眾交通運輸工具的優惠，單獨使用時仍會以全票計價。愛心卡與愛心陪伴卡若不小心遺失時，持卡人應立即向悠遊卡公司客服中心辦理掛失，掛失後必須重新申請，若沒有掛失就不能申請補發。

社會處呼籲，歡迎家人、親友陪同身障者一同外出搭乘大眾運輸工具進行各項社會參與活動，讓生活更美好，民眾對於愛心卡及愛心陪伴卡有任何問題，可以洽詢市民專線1999、社會處身心障礙福利科：5352133、新竹市東區區公所：5218231、新竹市北區區公所：5152525及新竹市香山區公所：5307105。

ET快訊
認愛張鈞甯「是直覺」！邱澤單身6年希望「以結婚為前提」追求
看完大港開唱　韓國瑜：沒想到竟如此粗俗、下流不堪
蔡詩芸試管懷孕5月首曬孕肚照！王陽明拿「寶寶超音波照」超幸福
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斯洛伐克最年輕省長VS最年輕市長林智堅　兩人相見歡

台南鹽水豬屎臭味頻傳　環保局聯合稽查查3場違規告發罰單

5友邦慕名來取經　盛讚台細木工法獨樹一格

台南優質農產品在高雄　台灣國際蔬果展開展

全台適用　竹市「愛心陪伴卡」10月1日上路

延宕近2年　豐原轉運中心完成招標預計2021年完工

嘉藥小桃李諄諄敬師情　張張卡片感師恩

與惡「視」力共舞　高榮台南分院舉行視障按摩宣導

小英「台灣隊長」影片正夯　陳亭妃、大支邀民眾捍衛台灣

華醫健康新視界系列講座　最後一場免費自由入場

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

斯洛伐克最年輕省長VS最年輕市長林智堅　兩人相見歡

台南鹽水豬屎臭味頻傳　環保局聯合稽查查3場違規告發罰單

5友邦慕名來取經　盛讚台細木工法獨樹一格

台南優質農產品在高雄　台灣國際蔬果展開展

全台適用　竹市「愛心陪伴卡」10月1日上路

延宕近2年　豐原轉運中心完成招標預計2021年完工

嘉藥小桃李諄諄敬師情　張張卡片感師恩

與惡「視」力共舞　高榮台南分院舉行視障按摩宣導

小英「台灣隊長」影片正夯　陳亭妃、大支邀民眾捍衛台灣

華醫健康新視界系列講座　最後一場免費自由入場

那斯達克100期貨下周一在台掛牌　成分囊括蘋果、谷歌、臉書等指標股

不知屋主是誰...債主3度亂潑「雞蛋 +麵粉」還貼字條！加重誹謗判3月

生病沿路狂喵！暖警上前關心「開道護送到醫院」　一問才知超巧緣分

斷片姊酒醒身旁躺陌生男　送客後開手機…見「羞恥浪蕩片」驚覺被性侵！

會計師後援會爆場相挺！蔡英文再籲打擊假訊息：2020讓我們成功連任

性侵勒斃5歲養女…印尼3母子嫌不夠　棄屍河畔「屍前亂倫」

大港開唱諷韓像「X頭」！國民黨團要求調查　韓國瑜：粗俗下流不堪

吃水餃想轉電視！暖老闆笑「當自己家就好」　結帳加碼撩：常回家吃飯哦

馮俊凱初征自由車世錦賽　計時賽44名作收

歐告黑到發亮！阿嬤忙炒菜露「幸福甜笑」...原來都靠這配方

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

地方熱門新聞

100名藝人為公益開打　3張發..

南警攔阻「水蛭女」詐老翁養老金

台南麻豆交流道匝道重大死亡車禍..

2019國慶晚會144條環遊台..

學校旁娃娃機放按摩棒　苗縣府：..

國民黨桃市黨部主委　傳將易人

上市公司副總退休　利用雲端大數..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

台大男921衝回南投！返校精神..

北部本土屈公病疫情不斷

國慶晚會首度移師桃園　開放索票

統一獅董座凃忠正談企業創新

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

2019國慶煙火　確定落腳屏東

更多熱門

相關新聞

竹市將調高社工人力薪資　留任優質人才

日前總統蔡英文接見全國各縣市及各民間單位之社工代表，承諾除調整公部門社工薪資、制定風險工作支給表，並設計民間單位社工人員階梯式薪資制度，也是史上首次國內社工薪資制度化，市長林智堅宣布，新竹市政府積極配合中央政策，明（109）年度預算編列納入447萬，進行調高公部門與委託民間單位社工薪資、風險工作費納入薪資，上任近五年來，也將社工人力自58位增加到97位，增幅超過4成，盼透過給予社工更充足體制性資源給予堅實後盾，讓竹市社工夥伴專業久任，多一份安全保障，也給予市民更穩定的照顧服務。

竹市關懷街友與獨居長輩

竹市開辦定點臨時托育

行動歡唱車前進社區

林康蓮獲選竹市模範母親

關鍵字：

新竹市社會處 愛心陪伴卡

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

超兇深V海軍正妹爆紅！她苦笑：私訊爆啦

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面