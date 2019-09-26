全台適用　竹市「愛心陪伴卡」10月1日上路

▲有愛心陪伴卡需求的民眾自10月1日起便可至本市三區區公所申請。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺 ／新竹報導

為滿足身心障礙者「行」的需求、建構無障礙友善環境，新竹市長林智堅宣布，10月1日起「身心障礙者愛心陪伴卡」開跑，愛心陪伴卡申請人為身障者的必要陪伴者（一名身障者限一名必要陪伴者申請），本卡全台通用，持卡就可享乘車半價優惠、一卡通行大眾運輸免排隊購票的便利措施，有提供身障者優惠的公立藝文場館也都通用，不再像過去還經歷持身障證明赴櫃台買半票的冗長手續，有需求的民眾自10月1日起便可至本市三區區公所申請，預估全市將有6千人受益。

新竹市政府社會處長李季縈表示，新竹市的身心障礙者共計有1萬7,062名，占全市人口約3.81%，為了讓身心障礙朋友們能和家人或朋友出門搭車過程更便利，因此社會處今年1月開始規劃，投入181萬餘元經費，在 10月1日上路的「愛心陪伴卡」，預估竹市將會有6千人受益，全台大眾運輸工具、有提供身障者優惠的公立藝文場館皆通用，不僅可以讓身障朋友及親友省下更多時間，更可以享有搭乘交通工具同享半價優惠、及通行大眾運輸免排隊購票等，因此鼓勵陪伴者與身障朋友一起出門，讓身障陪伴者出門更加通行無阻，並且共同創造美好回憶。

19歲的小傑(化名)是腦性麻痺肢體障礙的身心障礙者，自出生後即與輪椅不離身，雖然行動不便，但小傑喜愛欣賞藝術文學，因此辛苦照顧他的媽媽常利用假日，帶著他參與各項藝文及戶外活動，也因此每每於搭乘大眾運輸工具時，陪伴者都必須拿身心障礙證明至櫃台購買半票入站，造成時間的耗費及不便。小傑媽媽得知新竹市自10月1日起開辦愛心陪伴卡申辦作業，媽媽表示，終於可以和小傑一起用卡暢行進入，少了至櫃台排隊等待購票，時間的花費減少大半，參與活動更順暢不再卡卡。

社會處表示，只要身心障礙證明中必要陪伴者優惠措施欄有註記國內大眾運輸工具的身心障礙朋友們，就可以持國民身分證、身心障礙證明、近一年內二吋半身照片一張及印章，即可至本市三區區公所臨櫃辦理愛心陪伴卡，採隨到隨辦現場馬上領取的方式。

社會處也提醒，愛心陪伴卡需要自行儲值，並且應緊隨愛心卡之後使用，才享有半價搭乘大眾交通運輸工具的優惠，單獨使用時仍會以全票計價。愛心卡與愛心陪伴卡若不小心遺失時，持卡人應立即向悠遊卡公司客服中心辦理掛失，掛失後必須重新申請，若沒有掛失就不能申請補發。

社會處呼籲，歡迎家人、親友陪同身障者一同外出搭乘大眾運輸工具進行各項社會參與活動，讓生活更美好，民眾對於愛心卡及愛心陪伴卡有任何問題，可以洽詢市民專線1999、社會處身心障礙福利科：5352133、新竹市東區區公所：5218231、新竹市北區區公所：5152525及新竹市香山區公所：5307105。