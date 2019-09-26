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斯洛伐克最年輕省長VS最年輕市長林智堅　兩人相見歡

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▲新竹市長林智堅致贈米粉禮盒。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅致贈米粉禮盒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

有朋自遠方來，43歲斯洛伐克最年輕的地方首長，特納瓦省(Travana)省長維酷比(Jozef Viskupič)率領訪問團26日來到新竹市，由台灣最年輕地方首長新竹市長林智堅親自接見，歡迎難得遠道而來的貴賓，林智堅介紹，新竹市是座小而偉大、擁有深厚人文歷史底蘊的古城，更是台灣的矽谷，高科技產業的重鎮，兩國最年輕的地方首長，針對城市治理、政策的推動等進行分享與討論；會後，維酷比省長送上該國以前進獻給國王的蜂蜜酒，讓林智堅市長大為驚喜，更希望透過城市外交為台灣創造更多可能。

林智堅表示，維酷比省長與他有很多相似之處，同樣擁有兩男一女三個孩子，從政經驗都很年輕，他非常感謝維酷比省長在擔任國會議員期間，身為斯國國會友台小組的重要成員，對台灣在國際社會上的大力支持，是台灣堅實的友人，多年來推動台斯關係不遺餘力，希望他未來不只是台灣的朋友，更是新竹市在歐洲的好朋友，今天特別感謝他帶領訪問團來到新竹市，更邀請代表團參與2020台灣設計展及2021台灣燈會。

林智堅向許多初次到訪台灣與新竹市的訪問團成員介紹，新竹市是北台灣開發最早的城市之一，但是座小而美、小而偉大的城市，更是台灣的矽谷，世界上重要的半導體重鎮，擁有台積電、聯電與聯發科等國際大廠，擁有三高一低的城市DNA，高學歷、高所得、高出生率及最年輕的城市，除了以高科技聞名外，也是座兒童城市，重視兒童與教育政策的發展，林智堅強調，做為年輕古城，觀光與行銷這座城市的魅力也是市府積極推動的目標。

林智堅提到，希望雙方未來可以有合作的機會，更邀請維酷比省長帶領企業來參訪新竹市，他願意擔任兩國企業之間的橋樑，促進共同投資，他指出，竹市擁有多所優質大學、國家級研究中心，有源源不絕的優秀人才，未來更規畫以AI、IoT、大數據等軟體為發展重點的竹科X產業園區，希望能藉此機會共同尋求兩國合作的契機。

維酷比表示，林智堅的介紹讓他對新竹市印象深刻，這是他第四次來台灣，感受到城市的年輕與活力，他很高興今天有機會可以分享彼此的願景，覺得雙方城市有很多共同點，未來希望可以促成彼此在許多項目及領域的合作；37歲的特那瓦市長博洛卡分享，特那瓦是與新竹市都充滿歷史與文化，很高興看見林智堅市長對古蹟的尊重，「我們都充滿活力地領導自己的城市」他說，這讓他看見這兩座城市的希望。

新竹市政府民政處表示，台灣的鴻海、友達光電與台達電子在該省均有投資，斯國擁有絕美宜人的自然風光，也是台灣人到歐洲旅遊最喜愛的地方，這是兩國未來持續深化交流的基礎之一。

此外，去年國家圖書館與斯洛伐克經濟文化辦事處合作舉辦「捷克斯洛伐克建國百年特展」，讓台灣人民了解斯國的歷史脈絡和發展與台灣類似，基於相似的背景，希望雙方未來有更多的領域與管道，加深兩國在觀光、經貿等合作機會，讓台斯友誼更上一層樓。

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