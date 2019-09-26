大港開唱諷韓像「X頭」！國民黨團要求調查　韓國瑜：粗俗下流不堪

記者莊智勝／高雄報導

高雄市議會今（26日）開議，國民黨團上午質詢市長韓國瑜時，先是開口針對議場衝突譴責民進黨，盼其能理性問政；接著國民黨團市議員邱于軒還播放「大港開唱」片段，怒指台北市議員邱威傑（呱吉）在台上大爆粗口，言語相當不堪入目，痛批「這就是花5000萬扶植的高雄品牌、高雄驕傲嗎？」韓國瑜也表示，自己沒有看過這段影片，「沒想到內容會這麼粗俗、下流不堪，這已經不是藝術了！」

▲韓國瑜表示，自己從未見過該段「大港開唱」片段，沒想到竟會如此粗俗、下流不堪。（圖／記者賴君欣攝）

邱于軒在議會內撥放「大港開唱」片段，影片中呱吉站在舞台上大爆粗口，甚至還嘲諷韓國瑜神似男性生殖器「X頭」；邱于軒表示，光是如此小小片段都已經這麼不堪入目，後面還有更加汙穢的內容，包括當眾脫褲、下體夾筷子、女用內褲套頭等，她實在無法在議會上播出。

邱于軒痛批，大港開唱是市府花了5000萬元扶植的高雄品牌，但這樣的內容卻不需要審查、不需要監督，根本就是浪費納稅義務人的錢，「我們要撥亂反正，這樣的節目內容不需要監督嗎？還說我們查水表？這叫扶植藝術？貪心的是民進黨，貪婪的心妨礙中華民國進步，國民黨團將捍衛所有高雄市民的權利！」同時邱也開口要求政風室介入調查大港開唱，將疑點移送檢調，杜絕任何不法行為

韓國瑜看完影片後也表示，自己從未看過這個片段，「我沒有想到會是這麼粗俗、下流不堪，這已經不是藝術了！高雄本地還有很多年輕朋友充滿理想、創意，市府有責任讓他們有個舞台。我已經交代文化局了，加速扶植高雄本地文創事業，要有在地元素的，市府會從旁進行協助！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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▲韓國瑜接受質詢，藍綠黨團在議會爆發衝突。（圖／翻攝直播、記者賴君欣攝）