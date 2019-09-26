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超Q萌！「繪本造型抱枕毯」真的可以翻　「Hello KittyX好餓的毛毛蟲」集點開跑

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▲▼屈臣氏最新推出的集點活動 。（圖／業者提供）

▲屈臣氏全民集點周年慶推出【生活大玩家+】集點活動。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

看準民眾戀家的心理，屈臣氏最新推出的集點活動，找來不敗萌主Hello Kitty與繪本界巨星好餓的毛毛蟲合作，於9/26～12/4推出「Hello Kitty X好餓的毛毛蟲【生活大玩家+】集點活動」，其中「知性抱枕毯」還真的可以翻閱小故事，並能從書頁中抽出法蘭絨小毛毯，別具創意。

而第一波活動則祭出五款童趣可愛的「玩心系」家居商品，包含「新想法造型杯」、「百變貼心烤爐」、「大肚量保溫壺」、「美味暖胃便當組」、「知性抱枕毯」等。其中「新想法造型杯」、「百變貼心烤爐」為期間限定商品。期間消費滿200元即贈1點，集滿5點或8點即可加價換購一款。

▲▼屈臣氏最新推出的集點活動 。（圖／業者提供）

除了推出全新集點活動，屈臣氏自9/26～10/23還推出全民週年慶，包括600件商品任挑任選2件6折，全店滿1,500元送100元商品提貨券，另醫美商品15大品牌全品項88折，滿1,500元一次還能獲得10點，還有開架彩妝與精選髮類商品85折優惠。

至於日藥本舖也於10月份推出「會員狂歡慶」，自10/3至10/13會員單筆消費688元，送50元折價券，10/3～10/27會員單筆消費滿1,388元，會員點數再加碼3倍送等同現金3%回饋，黃金會員加碼再贈3,000點，尊榮會員加碼再贈10,000點；每週二會員日，回饋再加碼為5倍送等同5%的現金回饋，加上黃金會員、尊榮會員加贈點數，現金回饋率高達17%。

此外，日藥本舖同步募集新會員，現在加入日藥行動會員APP就送10,000點，等同於100元購物金；首次加入日藥本舖LINE好友，即贈送30元折價券；10/3起追蹤日藥本舖IG，至門市不限金額消費，即贈VONO醇緻濃湯試飲包，全台限量3,000份。

▲▼屈臣氏最新推出的集點活動 。（圖／業者提供）

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