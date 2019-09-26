連千毅淪落0024辣妻欲抗告　律師透露會面1小時重點：不捨守空閨

▲▼連千毅被送進看守所後，編號0024！密談律師1小時。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一場「連千毅之亂」，最後被警方大動作逮捕雙方人馬，連千毅在23日被法官裁定羈押，連千毅被送進了高雄看守所，編號0024，隔天，律師進入看守所，會面1個小時當中，除了詢問連千毅需要什麼日常用品以外、他還跟律師交代家裡的人，包括妻子該怎麼照顧，對於自己的官司問題，只有說了一句重點：「尊重司法」。

23日進了看守所的連千毅適應良好，24日下午3時左右，他的委任律師葉銘進到了看守所來進行「律見」，時間長達一個小時的時間，不過外傳是律師研擬對策準備提抗告，不過，葉銘進表示，當時候連千毅並沒有要提出抗告，只有很坦然的告訴律師，一切尊重司法、相信法官的審理，同時也交代一些日常用品、還有家裡妻兒該怎麼照顧。

▲▼ 收押連千毅「2大理由」曝光！小弟供詞緊咬 他「出庭眼神死」拒認罪 。（圖／地方中心攝）

有媒體報導連千毅要提告之後，葉銘進表示連千毅的家屬才在詢問是否要提出抗告，律師表示會再一次提出「律見」，再跟連千毅研議，該怎麼提出「具體理由」來協助抗告。其實在羈押庭庭訊中，連千毅就曾打出溫情牌，向法官提及自己有妻兒要照顧，希望能以到派出所報到換取自由，但法官仍認為連千毅有串供、滅證及犯罪情節重大等理由，裁定羈押禁見。

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