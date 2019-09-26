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企業家午餐會攜手捐巴士、蓋宿舍　偏鄉棒球小子回報世界冠軍

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▲▼企業家午餐會攜手捐巴士、蓋宿舍　偏鄉棒球小子回報世界冠軍 。（圖／中國信託慈善基金會提供）

▲午餐會企業家們長期支持偏鄉棒球小子，不僅捐巴士、蓋宿舍，並舉辦棒球交流，讓偏鄉小朋友感受到溫暖。

圖、文／中國信託慈善基金會提供

臺灣棒球今年在世界舞臺表現耀眼，勇奪U12世界盃少棒錦標賽及U18世界青棒賽冠軍，而這些新世代的臺灣之光中，葉弘仁、王佑恩及卡里路．曼格格等三位小球員是來自中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」扶植的少棒隊，更受到一群企業家組成的「午餐會」長期支持。

中信慈善基金會董事長辜仲諒發起「午餐會」，並匯集力量關注「愛接棒計畫」，挹注新臺幣逾950萬元的愛心，協助偏鄉學校棒球隊募集資源，持續改善交通、硬體，包括協助臺東豐田國小及宜蘭三星國小的宿舍整建、捐贈12所學校棒球隊中型巴士供球隊外出比賽及日常訓練之用，以及捐贈球衣、球具、長期認養孩童等，共計26所學校、851人次偏鄉兒童受惠。

午餐會60多位企業家的公益行善，包括經緯科技董事長嚴崇瑞、德鎂實業董事長江俊德、中興紡織董事長鮑泰鈞、宏國關係事業副董事長林鴻志、新東陽總經理麥升陽及龍巖集團總裁李世聰等午餐會企業家，以及企業家第二代都曾親赴宜蘭、花蓮及臺東等偏鄉與「愛接棒計畫」資助學校的小球員進行球賽交流；並將於10月25日舉行感恩捐贈會，邀請新街國小、三星國小、關西國小共計60位小球員再度與「午餐會」交流，今年 U12中華隊擔任開路先鋒的小將葉弘仁當天亦將出席，分享U12比賽心得。

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