　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

善耕365／幾件中秋節後值得深思的事情

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼(圖片來源:pixabay)。

圖、文／善耕365

如果問一個關於中秋節的聯想問答，相信大部分的人會想到的不外乎是…….「月餅、烤肉、月兔、嫦娥、柚子」

然而，翻閱歷史典故「月餅、月兔、嫦娥、柚子」都能與中秋節做上聯結，但唯獨「烤肉」實在想破腦袋也想不到，到底為什麼中秋節要烤肉呢？究竟這個已經深植在台灣人民心中與中秋節畫上等號的活動，是如何成為每年中秋節的重點活動？烤肉除了小心用火，還有什麼值得注意的呢？

此外，每逢中秋必吃月餅，不管是廣式月餅，還是台式月餅，雖然口味不同，但卻有一點共通——禮盒過度包裝，店家為了符合大眾市場喜好，除了口味日益變化，連禮盒一家比一家精緻，然而，包裝真的那麼重要嗎？

請繼續往下閱讀...

中秋節為三大節日之一，親戚、公司或朋友相互送禮在所難免，但往往收到之後，才發現禮盒過度包裝造成浪費，或是收到太多月餅吃不完，許多民眾也無奈說：「沒辦法呀，我就是收到這麼多禮盒，很難不製造垃圾跟跟剩食啊…..」

每個人都有不同的立場，關於中秋節，聽聽善耕怎麼說。

中秋節烤肉習俗從哪來？

▲▼(圖片來源:pixabay)。

「一家烤肉萬家香」的廣告詞想必大部分的人都非常有共鳴，一句話道出無限的想像力，彷彿隔著電視都能聞到烤肉香。然而，中秋烤肉似乎在大多數人印象裡就是如此，越是習以為常的事情越值得打破慣性，理解來龍去脈。隨著時間往回追朔到1978年《民生報》的報導，曾整理全台各地賞月活動公民眾參考，其中列出二十項活動，就有三項活動是結合烤肉的露營活動。

由此可知，其實最一開始中秋節烤肉是因為露營的關係，而其原因不外乎是烤肉用火具有一定的危險性，也會產生煙霧，以當時來說空曠的露營場地再適合不過了，還能藉由連假與家人、朋友一同出遊，享受悠閒的時光。因此，也造就出凡露營者無不烤肉，中秋節只是露營的充分條件，在1982年之前，烤肉只是作為賞月的餘興，且僅限於露營風景區。

▲▼(圖片來源:pixabay)。

不過根據1982年當時的民生報報導，中秋節烤肉活動曾在新竹地區盛行，原因是新竹市為製造烤爐大本營，當年烤爐外銷不景氣，轉為向內促銷；1990年以前的烤肉活動仍是以風景區為主，自家戶外烤肉仍不太流行。直到1989年左右開始成為全國風氣。蔚為風氣的原因有二，烤肉用具的降價可能是原因之一，另一個原因就是廣告所帶動。

1993年的《聯合報》報導提到：
台北各式賣場中秋節期間禮盒生意普遍不佳。一般而言，業績大約要比去年衰退三成，甚至五成。不過多家超市中秋當天烤肉用品很受歡迎，有人戲稱中秋節已成烤肉節。從報導中就能得知，烤肉節已成為中秋節的代名詞，漸漸地，烤肉取代所有中秋活動躍升最重要的事情，闔家賞月、吃柚子、嚐月餅，已經沒有烤肉重要了。

▲▼(圖片來源:pixabay)。

說到中秋烤肉，最初用意是想趁大家團聚的時刻增添樂趣的活動，可是烤肉所衍生出來的污染問題是需要大家重視的，燒木炭的二氧化碳、烤肉用品的一次性塑膠垃圾，這些對環境都是一大污染，在歡樂之餘，也別忘了還給地球一個乾淨的空間。

關於中秋烤肉環保減塑這件事情，其實已經有一群人默默進行著，舉凡用插電式烤盤取代傳統木炭、鐵製串籤取代一次性竹籤、自備環保盒具購買烤肉食物取代塑膠包裝的生鮮商品，還有很多方式都能做到環保減塑，對於環保這件事情，沒有一定要一次就改善到最極致，不是下次烤肉時，全部都使用環保的方式進行，當然如果可以做到最好，但環保這件事情是長遠的，可以慢慢改善，可能這次嘗試用盒子購買食物，下次用鐵盤取代木炭，循序漸進的改善才不會覺得環保這件事情很麻煩，造成自己的負擔，響應環保應當在自己的能力範圍內執行，過度的響應只是負擔。

你有想過吃一顆月餅需要製造多少垃圾嗎？

▲▼(圖片來源:pixabay)。

根據環保團體綠色力量2017年的調查，香港每個受訪家庭去年平均丟掉0.64個月餅，環團推算全港家庭去年共丟棄160萬個月餅，可鋪滿18個籃球場。（資料來源：香港01新聞網報導）

近年來，市面上的產品各個講求精美的包裝、質感的設計，以中秋月餅禮盒來說，要吃到一顆月餅，必須要過好幾關！從紙袋中拿出月餅禮盒，再打開禮盒，拿出包裝在塑膠盒中的月餅，褪去華麗的外盒，只剩半個拳頭大小的月餅，光是一顆月餅就不知道製造多少資源的浪費與剩食。但其實早在2005年，環保署就依《資源回收再利用法》公告《限制產品過度包裝》規範，明訂糕餅、加工食品、單元產品等13類產品的包裝限制，最高不得超過三層，且包裝與產品的體積比值不得大於一，意即為包裝的總體積不能大於產品的總體積。

最美麗的垃圾 =「面子」

▲▼ 美麗的月餅禮盒淪為垃圾。（圖／記者張兆櫻攝）

你一定看過這景象吧？中秋節一過，垃圾車、回收場就會出現一大堆裝月餅的盒子與包裝紙。除了政府把關之外，中秋節為三大節日之一，親戚、公司或朋友相互送禮在所難免，但往往收到之後，才發現禮盒過度包裝造成浪費，或是收到太多月餅吃不完，許多民眾也無奈說：「沒辦法呀，我就是收到這麼多禮盒，很難不製造垃圾跟跟剩食啊…..」，太多月餅吃不完，禮盒實用性不高，這也是為什麼大量的月餅及禮盒遭到丟棄，中秋節過後回收現場令人嘆為觀止，諷刺的是華麗的包裝禮盒製造成本高，即使是華麗的禮盒，一旦被拆開後，只不過淪為一般回收物，一文不值，有人戲稱這是「最美麗的垃圾」。

中秋月餅作為一種傳統的佳節美食，與湯圓、餃子一樣烘托著節日的氛圍、寄託人們對於美好日子的嚮往，而如今「人情月餅」卻承載了過於沈重的禮品功能，華麗的包裝襯托出送禮人的「面子」，越是高尚越是體面，節日氛圍儼然悄悄變味，甚至還能聞到背後「腐敗」的氣味，這實際上都是畸形的送禮文化與消費習慣所導致。節日送禮最重要的是心意，不用特意挑選精美的包裝設計，畢竟俗話說的好「禮輕情意重」，我們在送禮之餘，是不是也能顧及垃圾減量、減少剩食呢？（延伸閱讀：吃不完的月餅，善耕教你如何做公益）


中秋節，我們是不是忽略什麼？

前面說到了很多，烤肉衍生的環保問題、過多的剩食與過度包裝的禮盒等，但回到撰寫這篇文章的初衷，我們想帶大家重新去回想，究竟中秋節最重要的事情是什麼呢？賞月？烤肉？還是跟家人、重要的人團聚呢？長大之後，可能因為許多原因，我們與家人的相聚時間減少了。

然而，「每逢佳節倍思親」，象徵著團圓的中秋節，是提醒我們要把握這個時刻，與家人閒話家常，一起快樂度過，因為這些相聚的時光，才是最難能可貴的

「那麼，什麼才是中秋節最重要的事情，就留給大家思考看看吧？」

(原文來源:幾件中秋節後值得思考的事情)

ET快訊
竹科大地主手滑誤傳偷腥片　空姐妻氣炸求償5千萬
下班注意！北北基宜續發「大雨特報」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送哥遇「行業潛規則」被要求賣身：好難為情　真相逆轉超噴飯...被陰了

黃寶慧將赴台大「大師對談」　預告10月訪馬來西亞準首相安華

俄羅斯插畫家卡佳來台參觀石虎米基地　特製慢行警示圖獻台灣

善耕365／幾件中秋節後值得深思的事情

87歲池上伯奪下「台灣有機米冠軍」　靠70年經驗打敗900人

彭政閔洲際棒球場引退賽　中警公布交維措施籲球迷多搭大眾運輸

翻開10本存摺秒飆淚！冷氣師傅「曾存款剩46」全身傷　10年逆轉史...網全鼻酸

講N遍不聽！過敏兒挖鼻孔狂流血　媽「特製吸血口罩」羞恥爆：再挖啊

下班注意！北北基宜續發「大雨特報」　氣象局示警：晚上起至周五雨最大

關懷失智長者 　台南新樓醫院辦「金曲懷舊嘉年華」音樂會

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

外送哥遇「行業潛規則」被要求賣身：好難為情　真相逆轉超噴飯...被陰了

黃寶慧將赴台大「大師對談」　預告10月訪馬來西亞準首相安華

俄羅斯插畫家卡佳來台參觀石虎米基地　特製慢行警示圖獻台灣

善耕365／幾件中秋節後值得深思的事情

87歲池上伯奪下「台灣有機米冠軍」　靠70年經驗打敗900人

彭政閔洲際棒球場引退賽　中警公布交維措施籲球迷多搭大眾運輸

翻開10本存摺秒飆淚！冷氣師傅「曾存款剩46」全身傷　10年逆轉史...網全鼻酸

講N遍不聽！過敏兒挖鼻孔狂流血　媽「特製吸血口罩」羞恥爆：再挖啊

下班注意！北北基宜續發「大雨特報」　氣象局示警：晚上起至周五雨最大

關懷失智長者 　台南新樓醫院辦「金曲懷舊嘉年華」音樂會

俐落的現代架構　5色打造完美家的專屬空間

養生系拌麵人氣旺　超夯蘆薈關廟麵賣到業績翻1.5倍

喵主子悠哉吃飯...小汪破門闖入「餓鬼魂噴發」　網笑：二哈超搶鏡

恨自己太衰！他氣炸6次到寺廟摔爛佛像...事後辯「神明不保佑」

外送哥遇「行業潛規則」被要求賣身：好難為情　真相逆轉超噴飯...被陰了

陽台曬衣！蛾狂飛眼前　她一看背上花紋「是妹妹的臉」下秒爆哭

黃寶慧將赴台大「大師對談」　預告10月訪馬來西亞準首相安華

給你滿滿的翔平！　滿版大谷T放送3萬件渡邊雄太也入手

她大姨媽2個月沒來！醫曝竟是「健身過度」害的...做這5件事也母湯

中職／恰嘟生涯最後對決　彭政閔擔任7棒DH

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

生活熱門新聞

10/1上路！「15項交通新制..

超兇深V海軍正妹爆紅！她苦笑：..

末4碼相同！姐一看「幸運鐵支」..

高雄環保檢舉達人　7個月賺67..

孫「超齡懂事」暖哭店員　網讚爆..

回憶普悠瑪　尤振仲崩潰哭喊「連..

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪..

下班注意！北北基宜續發「大雨特..

夫妻小情趣！無痛存錢「爆出一桶..

發票7碼全中！她一看「20萬秒..

周四起北東變天！「下雨熱區」出..

曾批民進黨爛到爆！館長表態挺蔡

試吃乾酪條秒腦弱帶1包　她曝放..

今起變天「有雨到10月」　北台..

更多熱門

相關新聞

企業愛心捐　偏鄉小子獲世界冠軍

臺灣棒球今年在世界舞臺表現耀眼，勇奪U12世界盃少棒錦標賽及U18世界青棒賽冠軍，而這些新世代的臺灣之光中，葉弘仁、王佑恩及卡里路．曼格格等三位小球員是來自中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」扶植的少棒隊，更受到一群企業家組成的「午餐會」長期支持。

遠雄人壽「喘息計畫」協助病患家屬

入秋情更暖！台電員工主動捐愛心

志工清屋「足用心」　獨居長者「足甘心」

替91歲嬤修熱水器　超暖水電工拒收費

關鍵字：

善耕365合唱中秋節烤肉公益愛心雲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

超兇深V海軍正妹爆紅！她苦笑：私訊爆啦

Gogoro VIVA綠牌電動機車來了

邱澤認愛！張鈞甯工作室首發聲了

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面