善耕365／幾件中秋節後值得深思的事情

圖、文／善耕365

如果問一個關於中秋節的聯想問答，相信大部分的人會想到的不外乎是…….「月餅、烤肉、月兔、嫦娥、柚子」

然而，翻閱歷史典故「月餅、月兔、嫦娥、柚子」都能與中秋節做上聯結，但唯獨「烤肉」實在想破腦袋也想不到，到底為什麼中秋節要烤肉呢？究竟這個已經深植在台灣人民心中與中秋節畫上等號的活動，是如何成為每年中秋節的重點活動？烤肉除了小心用火，還有什麼值得注意的呢？

此外，每逢中秋必吃月餅，不管是廣式月餅，還是台式月餅，雖然口味不同，但卻有一點共通——禮盒過度包裝，店家為了符合大眾市場喜好，除了口味日益變化，連禮盒一家比一家精緻，然而，包裝真的那麼重要嗎？

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中秋節為三大節日之一，親戚、公司或朋友相互送禮在所難免，但往往收到之後，才發現禮盒過度包裝造成浪費，或是收到太多月餅吃不完，許多民眾也無奈說：「沒辦法呀，我就是收到這麼多禮盒，很難不製造垃圾跟跟剩食啊…..」

每個人都有不同的立場，關於中秋節，聽聽善耕怎麼說。

中秋節烤肉習俗從哪來？

「一家烤肉萬家香」的廣告詞想必大部分的人都非常有共鳴，一句話道出無限的想像力，彷彿隔著電視都能聞到烤肉香。然而，中秋烤肉似乎在大多數人印象裡就是如此，越是習以為常的事情越值得打破慣性，理解來龍去脈。隨著時間往回追朔到1978年《民生報》的報導，曾整理全台各地賞月活動公民眾參考，其中列出二十項活動，就有三項活動是結合烤肉的露營活動。

由此可知，其實最一開始中秋節烤肉是因為露營的關係，而其原因不外乎是烤肉用火具有一定的危險性，也會產生煙霧，以當時來說空曠的露營場地再適合不過了，還能藉由連假與家人、朋友一同出遊，享受悠閒的時光。因此，也造就出凡露營者無不烤肉，中秋節只是露營的充分條件，在1982年之前，烤肉只是作為賞月的餘興，且僅限於露營風景區。

不過根據1982年當時的民生報報導，中秋節烤肉活動曾在新竹地區盛行，原因是新竹市為製造烤爐大本營，當年烤爐外銷不景氣，轉為向內促銷；1990年以前的烤肉活動仍是以風景區為主，自家戶外烤肉仍不太流行。直到1989年左右開始成為全國風氣。蔚為風氣的原因有二，烤肉用具的降價可能是原因之一，另一個原因就是廣告所帶動。

1993年的《聯合報》報導提到：

台北各式賣場中秋節期間禮盒生意普遍不佳。一般而言，業績大約要比去年衰退三成，甚至五成。不過多家超市中秋當天烤肉用品很受歡迎，有人戲稱中秋節已成烤肉節。從報導中就能得知，烤肉節已成為中秋節的代名詞，漸漸地，烤肉取代所有中秋活動躍升最重要的事情，闔家賞月、吃柚子、嚐月餅，已經沒有烤肉重要了。

說到中秋烤肉，最初用意是想趁大家團聚的時刻增添樂趣的活動，可是烤肉所衍生出來的污染問題是需要大家重視的，燒木炭的二氧化碳、烤肉用品的一次性塑膠垃圾，這些對環境都是一大污染，在歡樂之餘，也別忘了還給地球一個乾淨的空間。

關於中秋烤肉環保減塑這件事情，其實已經有一群人默默進行著，舉凡用插電式烤盤取代傳統木炭、鐵製串籤取代一次性竹籤、自備環保盒具購買烤肉食物取代塑膠包裝的生鮮商品，還有很多方式都能做到環保減塑，對於環保這件事情，沒有一定要一次就改善到最極致，不是下次烤肉時，全部都使用環保的方式進行，當然如果可以做到最好，但環保這件事情是長遠的，可以慢慢改善，可能這次嘗試用盒子購買食物，下次用鐵盤取代木炭，循序漸進的改善才不會覺得環保這件事情很麻煩，造成自己的負擔，響應環保應當在自己的能力範圍內執行，過度的響應只是負擔。

你有想過吃一顆月餅需要製造多少垃圾嗎？

根據環保團體綠色力量2017年的調查，香港每個受訪家庭去年平均丟掉0.64個月餅，環團推算全港家庭去年共丟棄160萬個月餅，可鋪滿18個籃球場。（資料來源：香港01新聞網報導）

近年來，市面上的產品各個講求精美的包裝、質感的設計，以中秋月餅禮盒來說，要吃到一顆月餅，必須要過好幾關！從紙袋中拿出月餅禮盒，再打開禮盒，拿出包裝在塑膠盒中的月餅，褪去華麗的外盒，只剩半個拳頭大小的月餅，光是一顆月餅就不知道製造多少資源的浪費與剩食。但其實早在2005年，環保署就依《資源回收再利用法》公告《限制產品過度包裝》規範，明訂糕餅、加工食品、單元產品等13類產品的包裝限制，最高不得超過三層，且包裝與產品的體積比值不得大於一，意即為包裝的總體積不能大於產品的總體積。

最美麗的垃圾 =「面子」

你一定看過這景象吧？中秋節一過，垃圾車、回收場就會出現一大堆裝月餅的盒子與包裝紙。除了政府把關之外，中秋節為三大節日之一，親戚、公司或朋友相互送禮在所難免，但往往收到之後，才發現禮盒過度包裝造成浪費，或是收到太多月餅吃不完，許多民眾也無奈說：「沒辦法呀，我就是收到這麼多禮盒，很難不製造垃圾跟跟剩食啊…..」，太多月餅吃不完，禮盒實用性不高，這也是為什麼大量的月餅及禮盒遭到丟棄，中秋節過後回收現場令人嘆為觀止，諷刺的是華麗的包裝禮盒製造成本高，即使是華麗的禮盒，一旦被拆開後，只不過淪為一般回收物，一文不值，有人戲稱這是「最美麗的垃圾」。

中秋月餅作為一種傳統的佳節美食，與湯圓、餃子一樣烘托著節日的氛圍、寄託人們對於美好日子的嚮往，而如今「人情月餅」卻承載了過於沈重的禮品功能，華麗的包裝襯托出送禮人的「面子」，越是高尚越是體面，節日氛圍儼然悄悄變味，甚至還能聞到背後「腐敗」的氣味，這實際上都是畸形的送禮文化與消費習慣所導致。節日送禮最重要的是心意，不用特意挑選精美的包裝設計，畢竟俗話說的好「禮輕情意重」，我們在送禮之餘，是不是也能顧及垃圾減量、減少剩食呢？（延伸閱讀：吃不完的月餅，善耕教你如何做公益）



中秋節，我們是不是忽略什麼？

前面說到了很多，烤肉衍生的環保問題、過多的剩食與過度包裝的禮盒等，但回到撰寫這篇文章的初衷，我們想帶大家重新去回想，究竟中秋節最重要的事情是什麼呢？賞月？烤肉？還是跟家人、重要的人團聚呢？長大之後，可能因為許多原因，我們與家人的相聚時間減少了。

然而，「每逢佳節倍思親」，象徵著團圓的中秋節，是提醒我們要把握這個時刻，與家人閒話家常，一起快樂度過，因為這些相聚的時光，才是最難能可貴的

「那麼，什麼才是中秋節最重要的事情，就留給大家思考看看吧？」

(原文來源:幾件中秋節後值得思考的事情)