「不要臉，腳開開就有錢賺」　她衝卡拉OK店罵鄰婦挨告

▲廖婦因不滿呂婦散布不實謠言，氣得跑去呂婦工作的卡拉OK店大罵：「不要臉，腳開開就有錢賺。」（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

同住基隆仁愛區某社區的廖姓婦人與呂姓婦人為多年鄰居，2018年4月時廖婦因不滿呂婦頻頻在社區散步不實謠言，竟跑到呂婦工作的卡拉OK店，開門就罵：「不要臉，腳開開就有錢賺」等攻擊言論，在接連2日開罵後呂婦不堪其擾報警處理。基隆地檢署經調查後，26日依公然侮辱罪嫌將廖婦起訴。

廖婦因不滿呂婦總愛在社區內散布不實謠言，2018年4月16、17接連2日跑去呂婦工作的卡拉OK店，開門就罵「不要臉，腳開開就可以賺錢」、「妳們這間店有在坐檯，你都坐男人腿上」、「你有做人小三，我沒有做人小三」等侮辱言語，呂婦為此感到非常困擾，進而報警處理。

莊姓員警到場後，廖婦仍不願停止辱罵，再次指著呂婦說：「呂XX有在坐檯，她都坐在男人大腿上」。同樣在場的卡拉OK店杜姓負責人則在表示：「今（17）日已是廖前來亂罵的第二天了，她還說要天天來。」事後，廖婦向警方說明，會跑來開罵，是因自己在社區內常被呂誹謗，想要對呂提出誹謗告訴。於此同時，呂婦也表示要告廖婦公然侮辱。

檢方在調查時勘驗店內監視器，證實廖婦確實有罵呂：「不要臉，大腿開開就有錢賺」等語，26日依犯公然侮辱罪2將廖婦起訴，而針對廖婦誹謗的指控，警方也將另案偵辦。

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