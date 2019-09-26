延宕近2年　豐原轉運中心完成招標預計2021年完工

▲豐原轉運中心已完成招標，預計2021年底完工。圖為示意圖。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

「豐原轉運中心」因地下管線等因素延宕近2年，台中市政府因應開工2個月的「豐富專案」，將成為豐原發展門戶新核心區，日前轉運中心已完成招標。市府表示，希望結合地上轉運中心功能，在豐原車站東佔興建多目標立體停車場，串聯鐵公路運輸及供汽機車停車空間，預計2021年完工，將可活化豐原發展。

台中市政府力推豐原轉運中心工程，2017年就編列預算，但因地下管線等因素延宕至今年。市長盧秀燕上任後，就要求交通局積極推動，經多次邀請專家學者開會研討，同時協商各管線單位自費限期遷移所屬管線。今年7月初召開地方說明會，依民意兼具轉運、商場、停車功能，經密集召開審查會後，8月21日上網公開招標，9月24日完成招標。

台中市交通局表示，豐原轉運中心使用豐原火車站東站停6用地，面積約1公頃。為求土地效用最大化，交通局透過公共設施用地多目標使用辦法，將轉運中心結合商業及停車場開發立體停車場，成為繼台中火車站轉運中心後，配合鐵路高架化以及大眾運輸路網規劃發展的第二個轉運中心。

交通局說，此案工程決標價為6億968萬元，預計2021年底前完工。1樓為8席公車轉運站，二樓為商場，停車場約可提供汽車格301席，機車格849席，同時建物也預留結構供未來向上增建，以符地方發展需求。

另外，動工中的「豐富專案」定位是帶動豐原發展的門戶新核心區，未來將引進運動服務業、運動體驗行銷、運動科學研究等相關產業進駐。配合豐原國民運動中心、金融服務專用區及商業區等整體開發，朝向「運動產業園區」發展，總開發面積達5.51公頃，未來加上豐原轉運中心完工後相輔相成，將可大力提升豐原發展。

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