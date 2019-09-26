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秋後轉涼出遊意願大增　帳篷、天幕、防潮野餐墊買氣升

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▲▼好天氣,郊遊,聚會,好朋友,閨密,女性聚會,野餐。（圖／記者湯興漢攝）

▲秋高氣爽的氣候相當適合出遊，民眾外出遊玩、露營等意願及需求也跟著增加。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

天氣轉涼，民眾出外郊遊意願高，再加上雙十國慶連假即將來臨，搭配政府秋遊住宿、交通補助，夜市消費券等，可望帶動觀光商機，看準秋遊熱潮，網購業者精選郊遊用品下殺優惠之外，同時觀察到近半個月來，帳篷、天幕、防潮野餐墊等詢問度與買氣，皆較近兩周增加。

生活市集即日起推出「初秋趣郊遊」，精選好味餐點、餐具電器、出遊寢具、外出器具等，最低下殺3折起，且免運送到家，買貴再退2倍差價集集點。平台也觀察到，帳篷、躺椅等商品詢問度近兩周較前兩周提升4成，方便組裝的帳篷成為近年主流，熱賣款大多可容納3～4人。其中「液彈自動帳抗UV露營帳篷」採用液壓式彈簧支架，標榜可快速搭立，且有防蚊蟲的紗網，並附贈天窗蓋，具備透氣、防雨、防紫外線於一身，深受消費者喜愛，近兩周銷量較前周同期成長2.2倍。

生活市集推專區攻秋遊商機（圖／生活市集）

▲液彈自動帳抗UV露營帳篷。

此外，秋天天氣多變，戶外活動的雨備可讓活動更順利，也帶動防潮野餐墊、天幕的買氣。生活市集表示，「防水全配露營大型天幕」展開達550cmx560cm，可供6～10人同時遮蔽，天幕採用210D加厚牛津布料，背面銀膠防水塗層，具遮陽、抗UV、擋雨等多功能，近一周銷量較前月同期成長1.4倍，而「防潮露營兩用天幕野餐墊」同樣以防水牛津布+背面銀膠防水塗層，最大尺寸為220x289cm，防潮防水抗紫外線，雨後也可席地而坐，並可搭配自行添購的地插、天幕桿、拉繩作為天幕使用，多功能頗得消費者青睞。

生活市集推專區攻秋遊商機（圖／生活市集）

▲防潮露營兩用天幕野餐墊。

東森購物則是搶攻10月週年慶大檔，線上百貨暖身慶即日起開跑，祭出限時特殺5折起、買一送一、加一元多一件、限定加大版等特惠，人氣美妝保養品牌SK-II、雅詩蘭黛、SHISEIDO、蘭蔻、KIEHL’S、CHIC CHOC更是主打買就送好禮，另也預告此次週慶將主打3大活動，消費滿2,020登記抽200枚東森幣，9/30～10/10期間每日抽20名；9/30～10/22消費滿萬登記抽1,000無敵券；10/10～10/14推出「1010激搶 千萬致敬」全館85折起，藉此衝刺下半年業績。

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