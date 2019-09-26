嘉藥小桃李諄諄敬師情　張張卡片感師恩

▲嘉南藥理大學舉辦「嘉藥小桃李，諄諄敬師情」卡片設計比賽，並評選出優秀作品印製成卡片，讓同學在卡片上寫下對老師的感謝，傳達出敬師、愛師心意，給辛苦的老師們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度的教師節即將到來，嘉南藥理大學為了感謝老師平時認真辛勤的付出， 倡導尊師重道精神，規劃「嘉藥小桃李，諄諄敬師情」卡片設計比賽，並評選出優秀作品印製成卡片，讓同學在卡片上寫下對老師的感謝，傳達出敬師、愛師心意給平日辛苦的老師們。





9月28日這天是台灣教師節，但對來自印尼的同學來說並不熟悉，當他們瞭解教師節的意義後，紛紛在卡片寫下對老師們的心意，對他們來說，在人生地不熟的台灣適應並不容易，透過老師們在課業、生活輔導，到實習上的協助，讓他們能在台灣這片土地上找到穩定的生活方式，卡片上滿滿的文字與繪圖，代表著他們對老師的感謝。

另一個驚喜來自宿舍區，宿舍社長們表示每次宿舍有問題或需要協助時，學務長董志明總是給他們最即時的支持與幫忙，讓他們知道自己並不孤單，更學會了“甘於面對，勇於挑戰”，於是特別準備驚喜要送給學務長，並拍成影片讓學務長留作紀念（https://youtu.be/G2rQRYXwdqg）。收到驚喜禮物的董志明表示，很感謝學生們的精心準備，除了驚喜外也十分感動，這是他任教以來收到最特別的教師節禮物了。

除了致贈卡片外，嘉藥官方臉書粉絲團上也舉辦了「老蘇哇嘎哩貢」活動，同學們上網寫下想對老師說的話，從留言中可以看出嘉藥師生間有著深厚的情誼，收到學生留言的老師也都一一回覆，當中藥學系李冠漢老師寫到：「得到教師節的祝福，讓我深深受到激勵！努力的備課、賣力的演出與認真看homework 沒有做白工。謝謝你們！他也期待再與同學們分享更多的人生經驗」。

嘉藥校長陳鴻助表示，教師節活動屬於品德教育的一部分，品德教育不只是教條式的宣講，也是一種感恩的行為態度；透過教師節活動讓學生能建立尊師敬師觀念，倡導學生重道精神，瞭解知恩感恩真諦，增進師生情誼，促進班級和諧氣氛，營造友善校園氣氛。