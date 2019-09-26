　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

約女部屬網咖包廂看《出埃及記》　移民署官員趁機摸胸挨告

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼性侵,創傷,強暴,性愛,上床,嘿咻。（圖／取自pixabay）

▲移民署官員趁與女部屬相約包廂看電影時摸胸性騷擾。（示意圖／取自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

移民署某位在中部地區工作的陳姓主任，因同事介紹認識和女部屬以結婚為前提交往，2人認識幾個月後，約到網咖開包廂看電影《出埃及記》，就在劇情演到牲禮獻祭的血腥場面，女部屬撇過頭不看，陳男趁機摟住對方摸胸，還企圖要部屬幫忙口交，台北地檢署調查後依性騷擾罪起訴陳男。

年約40歲的陳姓主任長期派駐台中，年紀相仿的女部屬則是剛被派到台北另個單位工作，同事搓合2人以結婚回前提交往，2人雖分隔兩地，但透過LINE聊天，女部屬曾在LINE中坦承，已有心儀男性對象，希望「長官」能多點時間調適。

陳男不以為意，2度北上與部屬相約見面吃飯，2015年6月13日中午，2人再度相約吃飯，女部屬堅持過去都是陳男請客，第3次要換她出錢回請，飯後陳男就約女部屬到網咖包廂內一起看電影。

▲▼神豬重量比賽。（圖／台灣動物社會研究會提供）

▲電影演到牲禮獻祭的情節時，女部屬撇開頭不忍觀看，被主任趁機強摟摸胸。（圖／資料照）

女部屬刻意不挑文藝愛情等片子，選了宗教電影摩西《出埃及記》，不過劇中演到牲禮獻祭的情節，女部屬因為不忍觀看而輕微撇過頭去，陳男趁機伸手摟住女部屬的肩膀，並撫摸胸部，最後示意女部屬幫他口交。

女部屬最後以和人有約吃飯為由離開，思考了幾個月後提告，陳男表示當時絕無違反女部屬意願，檢察官認為當時雙方已在交往中，無證據顯示女部屬礙於權勢遭受脅迫，因此處分不起訴。

▲▼ 大阪府富田林市驚傳12 日逃出一名性侵嫌疑犯。（示意圖／達志影像）

▲女部屬指控遭長官性騷擾性侵。（示意圖／達志影像）

案經再議發回續查，檢察官查到女部屬在事發當天稍晚見面的友人，原來他在之後就長年旅居大陸，最近才回台灣，他對那次和女部屬見面記憶深刻，證明女部屬曾抱怨「被長官摸」，而且當時邊說邊露出噁心嫌惡的表情。

檢方勘驗陳男和女部屬的LINE對話紀錄，發現女子案發前都以「主任」、「您」稱呼陳男，毫無交往中親密語氣，且女部屬挑《出埃及記》以顯示不願與陳男有特殊氛圍，認定陳男是趁機偷摸女部屬涉及性騷擾。至於要女部屬口交部分，因女部屬表示當時有隨便應付了幾下，就以臉妝會花掉為由停止，因無證據顯示遭受逼迫，因此這部分維持不起訴。

青春當靠山　桃花朵朵開

【其他新聞】

看到有人操作ATM離開...機器竟吐鈔！　她爽拿1萬4挨告

挖角英業達3員工帶槍投靠　仁寶電腦違反《營業秘密法》被起訴

奈及利亞男無套內射　女工程師怒「怎麼可以這樣」控性侵

ET快訊
認愛張鈞甯「是直覺」！邱澤單身6年希望「以結婚為前提」追求
看完大港開唱　韓國瑜：沒想到竟如此粗俗、下流不堪
蔡詩芸試管懷孕5月首曬孕肚照！王陽明拿「寶寶超音波照」超幸福
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不知屋主是誰...債主3度亂潑「雞蛋 +麵粉」還貼字條！加重誹謗判3月

部落客A+虎媽遭「無差別攻擊」　控警「低頭滑手機2分鐘」才受理報案

獨／連千毅看守所第一夜…唸經《淨天地神咒》3小時　律師：求心靈平靜

PTT八卦版推文諷警「毒品查到都自己用」　新北無業男被揪出

罵律師「頭殼壞掉」！橋頭地院法官柯盛益遭移送監察院

差點被硬來...她直奔派出所報案！卻被男翻譯遞一杯水調戲：又不會被強暴

連千毅淪落0024辣妻欲抗告　律師透露會面1小時重點：不捨守空閨

約女部屬網咖包廂看《出埃及記》　移民署官員趁機摸胸挨告

他向朋友借2萬周轉　欠3個月兩手一攤喊沒錢…遭5人痛毆

連千毅酒店談和沒揪他破局！海線大哥被忽略震怒　太陽會跳腳找人喬

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

周杰倫真人秀邀7大咖當嘉賓！　地表最狂名單有五月天、林俊傑

不知屋主是誰...債主3度亂潑「雞蛋 +麵粉」還貼字條！加重誹謗判3月

部落客A+虎媽遭「無差別攻擊」　控警「低頭滑手機2分鐘」才受理報案

獨／連千毅看守所第一夜…唸經《淨天地神咒》3小時　律師：求心靈平靜

PTT八卦版推文諷警「毒品查到都自己用」　新北無業男被揪出

罵律師「頭殼壞掉」！橋頭地院法官柯盛益遭移送監察院

差點被硬來...她直奔派出所報案！卻被男翻譯遞一杯水調戲：又不會被強暴

連千毅淪落0024辣妻欲抗告　律師透露會面1小時重點：不捨守空閨

約女部屬網咖包廂看《出埃及記》　移民署官員趁機摸胸挨告

他向朋友借2萬周轉　欠3個月兩手一攤喊沒錢…遭5人痛毆

連千毅酒店談和沒揪他破局！海線大哥被忽略震怒　太陽會跳腳找人喬

他與朋友回味童年生吃螃蟹肚超痛　醫生一看「腦子有蟲」

那斯達克100期貨下周一在台掛牌　成分囊括蘋果、谷歌、臉書等指標股

不知屋主是誰...債主3度亂潑「雞蛋 +麵粉」還貼字條！加重誹謗判3月

生病沿路狂喵！暖警上前關心「開道護送到醫院」　一問才知超巧緣分

斷片姊酒醒身旁躺陌生男　送客後開手機…見「羞恥浪蕩片」驚覺被性侵！

會計師後援會爆場相挺！蔡英文再籲打擊假訊息：2020讓我們成功連任

性侵勒斃5歲養女…印尼3母子嫌不夠　棄屍河畔「屍前亂倫」

大港開唱諷韓像「X頭」！國民黨團要求調查　韓國瑜：粗俗下流不堪

吃水餃想轉電視！暖老闆笑「當自己家就好」　結帳加碼撩：常回家吃飯哦

馮俊凱初征自由車世錦賽　計時賽44名作收

目睹紫色絲襪裸屍！女友慘遭「極端凌虐」後扔樹林　網邪笑：案情不單純～

社會熱門新聞

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發..

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道..

即／子宮破裂20cm嬰死母命危..

外籍男無套內射　女工程師怒「怎..

連千毅被關都因為她　「禍首」面..

少婦燒醫師夫害毀容　她崩潰：先..

隧道限高4.6m　曳引車強闖恐..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

連千毅被印上0024！密談律師..

子宮破裂男嬰亡！家屬撒冥紙…醫..

繼父壓上強行進出！她喊：救命　..

起底女聖師　從上班族到創邪教帝..

徐立德第二春「風流往事」遭父母..

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不..

更多熱門

相關新聞

男逞慾硬上女同事　見衛生棉才煞車

桃園一名胡姓男子2017年1月4日於物流公司工作，中午休息時間見一名女同事不舒服，帶她到自己車上休息，竟起色心對她襲胸、強吻，此時女子大喊自己生理期，但胡男仍硬脫下她褲子，直到看見衛生棉才罷手。桃園地院審理後，一審時依強制性交未遂罪判處胡男徒刑3年，胡男不服上訴二審，他辯稱女子主動騷擾、脫褲，法官不採信胡男說法，刑事方面依強制性交未遂判處胡男2年8月，民事則判胡男得賠償女子25萬1550元，最後經最高法院駁回定讞。

南非男童遭4男童性侵：你是母狗！

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道　

外籍男無套內射　女工程師怒「怎麼這樣」

小6女童噁心想吐　竟是鬼父性侵到懷孕

關鍵字：

性騷擾性侵妨害性自主長官移民署

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

超兇深V海軍正妹爆紅！她苦笑：私訊爆啦

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

雷／王瞳熱吻馬俊麟…PTT黑特狂轟

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面