約女部屬網咖包廂看《出埃及記》　移民署官員趁機摸胸挨告

▲移民署官員趁與女部屬相約包廂看電影時摸胸性騷擾。（示意圖／取自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

移民署某位在中部地區工作的陳姓主任，因同事介紹認識和女部屬以結婚為前提交往，2人認識幾個月後，約到網咖開包廂看電影《出埃及記》，就在劇情演到牲禮獻祭的血腥場面，女部屬撇過頭不看，陳男趁機摟住對方摸胸，還企圖要部屬幫忙口交，台北地檢署調查後依性騷擾罪起訴陳男。

年約40歲的陳姓主任長期派駐台中，年紀相仿的女部屬則是剛被派到台北另個單位工作，同事搓合2人以結婚回前提交往，2人雖分隔兩地，但透過LINE聊天，女部屬曾在LINE中坦承，已有心儀男性對象，希望「長官」能多點時間調適。

陳男不以為意，2度北上與部屬相約見面吃飯，2015年6月13日中午，2人再度相約吃飯，女部屬堅持過去都是陳男請客，第3次要換她出錢回請，飯後陳男就約女部屬到網咖包廂內一起看電影。

▲電影演到牲禮獻祭的情節時，女部屬撇開頭不忍觀看，被主任趁機強摟摸胸。（圖／資料照）

女部屬刻意不挑文藝愛情等片子，選了宗教電影摩西《出埃及記》，不過劇中演到牲禮獻祭的情節，女部屬因為不忍觀看而輕微撇過頭去，陳男趁機伸手摟住女部屬的肩膀，並撫摸胸部，最後示意女部屬幫他口交。

女部屬最後以和人有約吃飯為由離開，思考了幾個月後提告，陳男表示當時絕無違反女部屬意願，檢察官認為當時雙方已在交往中，無證據顯示女部屬礙於權勢遭受脅迫，因此處分不起訴。

▲女部屬指控遭長官性騷擾性侵。（示意圖／達志影像）

案經再議發回續查，檢察官查到女部屬在事發當天稍晚見面的友人，原來他在之後就長年旅居大陸，最近才回台灣，他對那次和女部屬見面記憶深刻，證明女部屬曾抱怨「被長官摸」，而且當時邊說邊露出噁心嫌惡的表情。

檢方勘驗陳男和女部屬的LINE對話紀錄，發現女子案發前都以「主任」、「您」稱呼陳男，毫無交往中親密語氣，且女部屬挑《出埃及記》以顯示不願與陳男有特殊氛圍，認定陳男是趁機偷摸女部屬涉及性騷擾。至於要女部屬口交部分，因女部屬表示當時有隨便應付了幾下，就以臉妝會花掉為由停止，因無證據顯示遭受逼迫，因此這部分維持不起訴。

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