不知屋主是誰...債主3度亂潑「雞蛋 +麵粉」還貼字條！加重誹謗判3月

▲由於謝男未能於事前查明案發地點之實際居住者，貿然張貼毀謗字條，因此新北地院依加重毀謗罪判刑3月，可上訴。（示意圖／pixabay）

記者廖安莘／新北報導

新北一名謝姓男子與張姓女子有債務糾紛，於2019年1月間，3度前往張女設籍處，張貼「欠錢還錢」字條，又潑灑麵粉、雞蛋等物。但其實該處為張女表姊的住處，她憤而提告；新北地院審理後，法官認定謝男所為已構成加重誹謗罪，判3月徒刑，如易科罰金，可上訴。

▲謝男於張女設籍地張貼「欠錢還錢」字條，還潑灑麵粉、雞蛋等物。（示意圖／取自視覺中國，本案無關）

檢警調查，謝男（22歲）與張女有債務糾紛，於2019年1月13日下午4時30分許至同月22日止，接續3次前往張女設籍處張貼「欠錢還錢」字條，且還潑灑麵粉、雞蛋等物，但其實住在裡面的是張女表姊，她不甘心無端被冠上「欠債」污名，因此氣憤提告。

謝男否認犯行，他辯稱只去過案發地點一次，且因張女欠錢才會張貼字條，並潑灑雞蛋、麵粉，沒有犯罪之意。但檢方認為，縱使謝男辯解內容為真，這也只是涉及私德，與公共利益無關，不應隨意散布於眾，而應循正當法律救濟途徑以維權益。

此外，檢方表示，謝男未能於事前查訪案發地點之實際居住者，即貿然前往張貼「欠錢還錢」字條，依一般社會觀念，極易使人誤認該處住戶欠債不還，使她的名譽遭受毀損，且謝男又公然對住所門口潑灑雞蛋、麵粉，亦含有侮辱性之行為，以誹謗與公然侮辱罪將謝男起訴。

新北地院審理後，法官認為謝男自我控制能力有所不足，實有不該，且未能理性處理，竟以上述手段不顧真正債務人家中居住之他人名譽受損害，以及尚未與被害人和解，最後依加重誹謗罪，判處謝男3月徒刑，如易科罰金，以1千元折算1日，可上訴。

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