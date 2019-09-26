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躲民宅當神農...種破億元「大麻植株」！爽彎腰收成秒被警逮　他臉綠了

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▲▼橋頭地檢署起獲一起種植大麻案件。（圖／記者吳奕靖攝）

▲橋頭地檢署起獲一起種植大麻案件，經月餘的蒐證埋伏，終於逮到康姓嫌犯。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

橋頭地檢署接獲情資，稱一名康姓男子疑似桃園楊梅一處民宅栽種大麻，待熟成後再烘乾銷售。在經過一個多月的蒐證及埋伏，檢、警方在24日持搜索票前往搜索，果真扣獲價值上億元的大麻植株198株、大麻成品37.7公克，以及栽種器具，並聲押康嫌獲准，而是否還有其他共犯，檢警也將擴大追查中。

橋頭地檢署接獲情資後，立刻指揮高雄市政府警察局仁武分局、旗山分局、少年警察隊及桃園市政府警察局楊梅分局、桃園憲兵隊等單位組成專案小組，經調查發現，康嫌8月開始在該民宅內以溫室手法種植大麻，待大麻成株後，在烘乾銷售。

▲▼橋頭地檢署起獲一起種植大麻案件。（圖／記者吳奕靖攝）

▲康姓嫌犯種植的大麻及器具，市價超過1億元，讓警方當場傻眼。（圖／記者吳奕靖攝）

經過1個多月的蒐證埋伏，專案小組遂持搜索票前往搜索，當場逮獲準備收成植株的康嫌，並扣得大麻植株198株及大麻成品37.7公克，以及電光燈具、培養土、監視器、遮光布、溫度計、電風扇、筆記型電腦、灑水及定時等栽種工具。

▲▼橋頭地檢署起獲一起種植大麻案件。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼康姓嫌犯遭逮後被羈押禁見獲准。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼橋頭地檢署起獲一起種植大麻案件。（圖／記者吳奕靖攝）

檢方經過漏夜偵訊，認定康嫌違反毒品危害防制條例，因此向法官聲請羈押禁見獲准，而至於是否還有其他共犯、大麻植株來源以及毒品流向，檢方也將擴大追查。

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