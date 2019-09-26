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與惡「視」力共舞　高榮台南分院舉行視障按摩宣導

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▲台南市盲人福利協進會，在高雄榮民醫院台南分院舉行「與惡視力共舞－視障按摩宣導會」，提供民眾免費按摩體驗，現場反應熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市盲人福利協進會，在高雄榮民醫院台南分院舉行「與惡視力共舞－視障按摩宣導會」，提供民眾免費按摩體驗，現場反應熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推廣與鼓勵視覺障礙者投入職場，由社團法人台南市盲人福利協進會，在高雄榮民醫院台南分院舉行「與惡視力共舞－視障按摩宣導會」，由協會秘書郝華斌帶領按摩師6人及行政人員計8人參與，提供民眾免費體驗按摩10分鐘，現場反應熱絡。

▲台南市盲人福利協進會，在高雄榮民醫院台南分院舉行「與惡視力共舞－視障按摩宣導會」，提供民眾免費按摩體驗，現場反應熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動伴隨著新陳代謝科郝立智醫師演奏悠揚的鋼琴聲，讓不少到醫院看診的病人及家屬，還有鄰近社區民眾等靜心聆聽與排隊等候。張爺爺在體驗時，閉上眼睛臉上掛著享受、舒服的表情，按摩後的感受，臉上充滿笑意表示，「有通體舒暢的感覺」，體驗的過程，「按壓與力道均恰到好處，很好!」，讓人悠然忘我，開心的連連感謝按摩師專業的服務。

▲台南市盲人福利協進會，在高雄榮民醫院台南分院舉行「與惡視力共舞－視障按摩宣導會」，提供民眾免費按摩體驗，現場反應熱絡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社團法人台南市盲人福利協進會秘書郝華斌表示，協會按摩師均取得丙級按摩技術士證照，每年需參加在職訓練，增強他們的專業能力，以及人文藝術素養和行銷與公關能力，以吸引更多的顧客及市場競爭力，並藉此改變一般市民對傳統視障按摩的刻板印象。為讓每一位體驗人員能獲得舒筋活骨之感，協會除了每年1次辦理免費體驗活動外，另外，感謝高榮台南分院特別提供醫療大樓生活廣場設「視障按摩小站」營業，不收場地租金，按摩小站也以便宜的價錢回饋顧客。

高榮台南分院承辦單位社工室表示，「筋絡若是通，身體會健康，心情就輕鬆」，現代人因為工作忙碌、運動量不足，特別是從事內勤辦公人員，因為久坐、固定姿勢容易肩頸酸痛，身心健康亮起紅燈；適時藉由合格按摩師進行按摩，可以達到紓解筋骨的效果，亦可支持、拓展視覺障礙者的就業機會，可說一舉數得的好選擇。

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