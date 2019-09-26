嘉義市議員「落選頭」遞補　新科議員李奕德：不忘從政初衷

▲▼ 李奕德宣誓就職。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議會副議長郭明賓去年底因賄選，經台南高分院二審判決當選無效定讞，議員資格則由東區落選頭李奕德遞補，李奕德26日宣誓就職，李奕德強調，將不負初衷，為民喉舌。嘉義市議會本屆議員席次應有23席，但因市議員廖天隆被控賄選，年初2月「以死明志」，後因職缺不可遞補，現今李奕德加入，現有議員22席。

▲▼ 新任嘉市東區議員李奕德。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市議會26日宣誓就職儀式，由嘉義地方法院庭長洪嘉蘭擔任監誓人，議長莊豐安出國改由副議長蘇澤峰代為主持。李奕德表示，此次遞補議員一職，一定不負從政的初衷，將剩下3年的任期當作4年來打拚。

▲▼ 李奕德接受議會同事歡迎。（圖／記者翁伊森翻攝）

李奕德二度參選嘉義市東區市議員選舉，去年以些微的票數落敗，卻因副議長郭明賓被控涉嫌賄選，雖然郭主張職缺不可遞補，但民事一、二審認定攸關其他候選人選舉利益，因此職缺遞補由東區落選頭李奕德宣誓就職。

廖天隆連任5屆議員，去年選舉因涉嫌現金賄選案，被檢察官提起當選無效之訴。年初在家留下遺書後，便開車到議會燒炭自殺，以死明志意味濃厚。

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