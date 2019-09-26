下肢癱瘓也能重新站立　工研院新創福寶科技展示「外骨骼機器人」

▲工研院新創福寶科技展示「外骨骼機器人」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（26）日在「台灣創新技術博覽會-未來科技館」展示多項應用，其中亮點技術像是機械所新創福寶科技就展示「外骨骼機器人」，可以幫助下肢癱瘓的傷患重新站立，還有可以結合警政單位使用的「AI行動影像執法系統」，可以在每秒20張的速度完成人臉辨識與排序。

由經濟部工業局籌組的未來科技館，今年展出智慧城市、智慧製造、數位服務等三大主題，以及「未來移動」與「國防工業」兩大生態情境區，共100項前瞻創新技術，展現在政府產業政策支持下的創新科技應用及最新的國際前瞻技術。

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▲工研院新創福寶科技展示「外骨骼機器人」。（圖／記者姚惠茹攝）

其中工研院展示的亮點技術，包括機械所新創福寶科技的「外骨骼機器人」，主要以外骨骼動力輔助機器人開發，可應用在輔具、臨床復健、運動及工業各層面，至於這次展示的產品「FREE Walk自立行」，已取得CE、TFDA醫材認證，並外銷到日本、馬來西亞、歐洲等國。

福寶科技的「外骨骼機器人」，主要是提供癱瘓或下肢無力的傷患在坐、站、行、走等功能性訓練及生活輔助時使用，而新產品KneeBO便攜型外骨骼下肢訓練機，則可幫助中風、下肢無力、關節術後攣縮者進行關節活動訓練及肌力回復。

▲工研院展示「AI行動影像執法系統」。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，工研院展示的亮點技術還有「AI行動影像執法系統」，主要是執法人員在處理臨檢及陳抗活動時，常遇到現場不易佈線、燈光昏暗、個別盤查過於耗時等問題，而博遠智能自主研發的AI行動影像執法系統，則可在聚眾人群場域，進行影像擷取、人臉特徵比對，並在20萬筆資料庫下以每秒20張完成辨識及排序，將辨識結果即時顯示給前線勤務人員，也同步回傳雲端平台進行管理、匯存及關聯式推論，並通報相關負責窗口。

「AI行動影像執法系統」不僅克服以往低畫質影像、骨幹網路佈建困難、回應結果時間過長等雲端辨識弊病，並可透過收看介面檢視各設備端的即時辨識結果、歷史事件、人臉資料庫管理及統計資訊，目前已實際參與並成功提供超過國內外20個執法單位採用，包括台灣警政署、新加坡警政署、國安局、調查局等。

今年「未來科技館」除了展出近百件由國人研發出的技術與產品，為了讓全世界看見台灣豐沛的研發能量，也特別設置國際區，其中不乏國際知名機構參展，包括歐洲最大應用科技研究機構Fraunhofer HHI、亞洲知名學府南洋理工大學、微軟、Nissan等多家國際機構，其應用領域橫跨汽車、化工、能源、醫療、物聯網（IoT）等技術領域。