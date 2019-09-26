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善耕365／歡迎光臨Young Coffee　年輕型失智症的家

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▲▼ young 咖啡外觀 。（圖／記者張兆櫻攝）

圖、文／善耕365

「年輕型失智症患者多數正值中壯年，不少人是家庭經濟支柱，卻因病而被迫離開職場。Young記憶會館提供年輕失智症者可以再次找回自我、肯定自己價值的地方。」

Young記憶會館

▲▼ young 咖啡外觀 。（圖／記者張兆櫻攝）

請繼續往下閱讀...

『Young Coffee』一間只開在週六的咖啡店，特別的是店員都是失智症患者。一切的一切都是源自......
台灣失智症協會在業界集團贊助下，於2017年首創Young記憶會館。座落在台北市泰順街的Young記憶會館，是年輕型失智症家庭朋友們的另一個家。年輕型失智症定義為65歲以下確診失智的人，而患者正值中壯年期，不少人是家庭經濟支柱，卻因病而被迫離開職場，這樣的打擊也重創一個家庭。Young記憶會館其實是一個複合式的空間，週一到週五的會館是讓年輕失智症個案上課、家屬喘息的空間；到了週六，搖身一變，空間轉換成咖啡坊。

▲▼ young 咖啡外觀 。（圖／記者張兆櫻攝）

『Young Coffee』的名稱由來其實是有一段小故事的，原本個案們自己取的名字實在太悲情了，協會副秘書長聽了覺得不行，會讓人一看到名稱就覺得這是需要同情的地方，所以有個案當場提議以會館本身的「Young」來命名，正好代表大家還很年輕、有活力。

而此行小善與夥伴前去拜訪的正是「Young Coffee」，咖啡坊從裡到外運用大量的木頭裝潢、擺設，讓人一踏入便感受到平靜且親切的氛圍，接著，進到咖啡坊內，你會發現從接待、介紹、備餐、出餐到整理皆由年輕型失智症個案提供服務，這也是設立咖啡坊的初衷與理念──透過工作流程的設計，讓失智者發揮能力、肯定自我價值。

台灣失智協會副秘書長李會珍：一段來自深夜的肺腑之言

▲▼ 台灣失智協會副秘書長李會珍。（圖／記者張兆櫻攝）

當你來到咖啡坊一定可以看到她的蹤影忙進忙出。副秘書長說：「自從106年進來young記憶會館後，就很喜歡會館溫馨的氛圍，年輕型失智症跟老年人真的很不一樣，就像活動力充沛的大孩子，跟老年失智症完全不同。在Young會館，我們個案都很喜歡來上課，因為年齡相仿、經歷一樣，但是目前台灣除了young會館以外，沒有一個地方是針對年輕型個案做服務，長照2.0沒有這塊，衛福部也沒將年輕型失智症服務規劃進國家政策，我深深覺得我們必須要團結起來為自己的權益努力，像日照中心就是一個很重要的地方，我們應該爭取專屬於年輕型的日照中心，為了我們的親人能夠得到妥善的照顧。」這是副秘書長半夜有感而發，文字間透露出許多的不捨與感概，長年致力於失智症議題的副秘書長不僅關心現況，更身體力行陪伴個案。

隨後，說起印象深刻的事情，副秘書長笑說：「這2年多來開心與不開心的事情一定都有，但一時要說最印象深刻的事情還真的有難度，我們時常都開玩笑說，在這裡工作記憶力都變不好。」不過從訪談中，就能知道她始終心繫這裡的每一位個案，可能客人對他們的個案不客氣，讓他們有挫折；或是客人少的時候，所展現出來的失落感，這些她都看在眼裡，也盡可能去安慰、照顧他們的心情。


「然而，就在相談甚歡的時候，意外發現一個奇怪的巧合。」

為什麼在咖啡坊裡工作的個案都是男的？

起初，以為是有經過篩選，特意以將女性排除，在好奇心驅使之下，這個疑問終於被解答了，副秘書長說：「並沒有特意篩選，還是有性別不平等的意思，剛開始也是有輔導幾位女性個案來工作，但都無法長期在此工作，真正原因也無法得知。不過可能跟本身的個性與職業有關，無法放下身段來服務別人或許是其中最主要的原因。」

我叫班長－笑容是招牌的外場服務員

▲▼ 失智症店員-班長可愛的笑容。（圖／記者張兆櫻攝）

班長原本是一間船運公司的老闆，班長罹患的是血管性失智症，起因是中風導致腦缺氧受損，從發病到現在已經10年了，從外貌來看，其實很難辨別，如果不說只會感覺是說話比較慢的「一般人」。在咖啡坊工作的班長，主要負責服務外場，他笑容可鞠的說：「來到這裡很快樂，因為可以接觸人，最好是每個禮拜都不一樣的客人最好，這樣就可以認識很多新朋友，這樣生意就會更好。」除了能接觸很多新朋友外，還有一點讓班長每個禮拜都要來的原因是「薪水」，這點對於他們而言也是非常重要的一個因素，是證明他們還有能力賺錢。

▲▼ 班長與老婆互動很是親密。（圖／記者張兆櫻攝）

班長受訪時，妻子一直陪伴在側，從互動上就能知道，夫妻兩人很甜蜜，對於妻子付出的一切，班長很是感恩，他說還是老話一句：「我愛你。」這樣恩愛的互動、眼神的交流，甜蜜的氛圍瞬間感染了現場每一個人。

『可能，失智症患者會漸漸遺忘，但也許他們腦海深處始終記得那個最重要的人、事與物。』

面臨可能無法繼續經營的結果

為期三年的贊助即將結束，一旦經費抽離對咖啡坊的營運將造成很大的衝擊。由於咖啡坊是採預約制，必須以此控管來客人數，避免造成個案無法接待的情況，所以這樣的模式也讓收入有限。因此，極需善心人士、企業認養讓咖啡坊能夠持續營運，讓這些個案能夠擁有繼續與社會互動以及付出努力證明自己的機會。

(原文來源:明明很年輕，竟然得失智症！歡迎光臨Young Coffee——這是年輕型失智症的家)

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