校園陸生港生暴力衝突　賴惠員籲國安單位：調查是不是間諜

▲連日校園發生陸生學生暴力事件，賴惠員籲國安單位介入調查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內校園聲援香港反送中運動日益熱絡，卻出現部分學校的大陸學生怒罵及毆打港生的霸凌事件，甚而連本國聲援港生的學生，亦遭陸生暴力相向；民進黨台南市立委參選人賴惠員，向大陸學生提出嚴厲譴責，強調「這裡是台灣，不是中國台灣」，豈能坐視陸生的暴力行為？

賴惠員說，來到自由民主的台灣，理應學習台灣的民主包容，返回大陸後亦可宣揚民主的普世價值，現在卻發生對不同意見者施以暴力霸凌行為，這是絕不可容忍的行徑。

賴惠員呼籲國安單位、教育部應立即查察施暴陸生身分，究竟是單純的偶發事件，亦或兼具間諜身分在台執行指派之任務？

賴惠員強調，台灣是民主法治國家，任何人在我國領域觸犯法律，一律依法究責，絕不容許任何人利用台灣的民主，傷害民主。

賴惠員要求檢警調應立即傳喚施暴陸生之身分是否具間諜身分？因為國家安全不能得閒視之。同時教育部爾後應嚴審來台陸生的身分，並考慮逐年遞減來台員額；畢竟國家安全勝過任何的交流！

賴恵員也向陸生喊話，台灣是獨立主權國家，來到台灣就必須遵守台灣法律！任何惡意挑戰法律之行為絕不被容許，我國相關單位亦不能坐視陸生在我國校園內的暴力行為，適時展現公權力才是捍衛自由民主生活方式的必要手段！