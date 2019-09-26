　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

校園陸生港生暴力衝突　賴惠員籲國安單位：調查是不是間諜

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲連日校園發生中國學生暴力事件，賴惠員籲國安單位介入調查。（圖／記者林悅翻攝）

▲連日校園發生陸生學生暴力事件，賴惠員籲國安單位介入調查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內校園聲援香港反送中運動日益熱絡，卻出現部分學校的大陸學生怒罵及毆打港生的霸凌事件，甚而連本國聲援港生的學生，亦遭陸生暴力相向；民進黨台南市立委參選人賴惠員，向大陸學生提出嚴厲譴責，強調「這裡是台灣，不是中國台灣」，豈能坐視陸生的暴力行為？

賴惠員說，來到自由民主的台灣，理應學習台灣的民主包容，返回大陸後亦可宣揚民主的普世價值，現在卻發生對不同意見者施以暴力霸凌行為，這是絕不可容忍的行徑。

賴惠員呼籲國安單位、教育部應立即查察施暴陸生身分，究竟是單純的偶發事件，亦或兼具間諜身分在台執行指派之任務？

賴惠員強調，台灣是民主法治國家，任何人在我國領域觸犯法律，一律依法究責，絕不容許任何人利用台灣的民主，傷害民主。

賴惠員要求檢警調應立即傳喚施暴陸生之身分是否具間諜身分？因為國家安全不能得閒視之。同時教育部爾後應嚴審來台陸生的身分，並考慮逐年遞減來台員額；畢竟國家安全勝過任何的交流！

賴恵員也向陸生喊話，台灣是獨立主權國家，來到台灣就必須遵守台灣法律！任何惡意挑戰法律之行為絕不被容許，我國相關單位亦不能坐視陸生在我國校園內的暴力行為，適時展現公權力才是捍衛自由民主生活方式的必要手段！

ET快訊
25980元起！Gogoro VIVA「綠牌電動機車」來了　
子宮破裂20cm！嬰臉發黑亡　母命危
17歲辣模「被挖眼剁耳」砍189刀爛了！兇手是19歲親姊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡賴配是否出現曙光？　蔡英文：最適當時提出最佳人選組合

嘉義市議員「落選頭」遞補　新科議員李奕德：不忘從政初衷

高市議會全武行！議員紛掛彩　藍議員控：手被砸衣服被扯破

女人的戰爭！高雄質詢藍綠營爆扭打　陳美雅、高閔琳一旁開小框狂飆互毆

校園陸生港生暴力衝突　賴惠員籲國安單位：調查是不是間諜

每票30元選舉補助款捐不捐　韓國瑜神回：這可思考，但我有捐助弱勢

韓粉抓狂了！衝入高雄記者會場　大罵民進黨議員李喬如：臭三八

普悠瑪案尤振仲轟調查小組避重就輕　政院：尊重司法調查

史明最後的人生學堂　蔡英文低調獻花致意

一張表看六都議員質詢時間　高雄市議會：每人15分鐘質詢韓國瑜最充分

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

《炮仔聲》又有新角色！　 一看是「‎超夯百萬YouTuber HowHow」

蔡賴配是否出現曙光？　蔡英文：最適當時提出最佳人選組合

嘉義市議員「落選頭」遞補　新科議員李奕德：不忘從政初衷

高市議會全武行！議員紛掛彩　藍議員控：手被砸衣服被扯破

女人的戰爭！高雄質詢藍綠營爆扭打　陳美雅、高閔琳一旁開小框狂飆互毆

校園陸生港生暴力衝突　賴惠員籲國安單位：調查是不是間諜

每票30元選舉補助款捐不捐　韓國瑜神回：這可思考，但我有捐助弱勢

韓粉抓狂了！衝入高雄記者會場　大罵民進黨議員李喬如：臭三八

普悠瑪案尤振仲轟調查小組避重就輕　政院：尊重司法調查

史明最後的人生學堂　蔡英文低調獻花致意

一張表看六都議員質詢時間　高雄市議會：每人15分鐘質詢韓國瑜最充分

連千毅酒店談和沒揪他破局！海線大哥被忽略震怒　太陽會跳腳找人喬

投書／離岸風電在地化　國產能源不用怕

東奧跆拳道測試賽　新款道服亮相上身寬下身緊

尿尿狂滴！醫驚見「5倍大攝護腺」　他「拉出不來」只能猛塞浣腸劑

每週只賣一天！三重大同市場現烤山豬肉　皮Q肉香加辣更對味

嘉藥小桃李諄諄敬師情　張張卡片感師恩

英研究：最補水分的飲品不是水　「含糖、脂肪」更好！

肌膚亮白超有感！　皮膚科醫師：皮秒雷射前留意「4件事」

印尼希蘭島6.5地震至少1死…建築物損壞　居民大清早慌忙逃

年輕人接案「美食外送」賺外快！騎機車意外風險高…專家點出3大必備保障

政治熱門新聞

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名..

黃捷質詢抽中22號　無望質詢轟..

韓粉衝入記者會大罵李喬如「臭三..

東大生：1985年出版品證明蔡..

韓國瑜恐怖　林濁水：藍含淚投蔡

韓國瑜：高市府無力開採石油，這..

「蔡賴配」有譜？賴清德：會蔡英..

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接..

質詢韓國瑜要抽籤！民進黨團總召..

綠議員批國民黨：會下地獄

即／韓國瑜照稿唸30mins！..

快訊／郭台銘：吳敦義承諾25日..

台教會研讀韓國瑜論文：反送中先..

若韓當總統…柯：我要吃安眠藥！

更多熱門

相關新聞

陳亭妃、大支邀民眾捍衛台灣

蔡英文總統日前公布第1支正式影片「台灣隊長（Captain Taiwan）」，找來知名饒舌歌手大支操刀製作，以RAP的形式宣傳政績與政策，一上線就湧入眾多支持者觀看瘋傳。

「零邦交統一說」　賴惠員：台灣可重新正名

朱立倫送上辣椒項鍊　洪秀柱：我們才是真正的辣

黃偉哲全力衝剌將支持度轉換為得票率

洪秀柱造勢場與韓同框　朱：早就沒有心結

關鍵字：

中生暴力賴惠員國安單位2020台南市立委

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道　

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面