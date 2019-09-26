28歲女醫遭性侵勒昏！失明癱瘓含恨亡　凶手30年後終落網

▲女醫師遭人闖入性侵勒昏，失明癱瘓30年身亡後終還公道。（示意圖／Pixabay）

記者何文君／綜合報導

美國德州30年前發生一起凶殺案，一名女醫師遭歹徒闖入家中性侵勒昏，導致腦部受傷從此癱瘓失明。直至去年女醫師過世後，法醫裁定為「他殺」才使案件重啟調查；警方經DNA檢測抽絲剝繭，終於在近日逮捕到犯案的華裔男子，讓這起懸案真相大白，還給死者公道。

綜合外媒報導，該起案件發生於1988年6月，當時28歲的女醫師凱薩琳（Dr. Katherine Bascone）獨自在家中，慘遭華裔郭姓男子（George Guo）闖入性侵並以吹風機的電線勒住窒息昏迷，從此因腦部受損而失明、全身癱瘓且無法言語，終身需要看護照顧。

報導指出，當年鄰居向警方透露，案發前幾天曾看到一名身穿黑衣的華裔男子在凱薩琳住家附近徘迴；但因證據不足，警方遲遲查不出凶手身分，也讓這樁慘劇成了懸案，已過30年仍遲遲無解。直到去年2月凱薩琳過世，法醫裁定為「他殺」，才讓這起案件又重新展開調查。

檢警依據在案發現場採集到的DNA樣本，抽絲剝繭循線追蹤到住在休士頓的華裔男子郭喬治，細查才發現，郭男不只犯下多起性侵案，還有遭控竊盜等罪，1990年因意圖性侵女大生遭判8年徒刑，醫生執照也被吊銷，出獄後又因闖入年輕女子住處被捕；2003年再犯下竊盜和性侵案，遭判14年有期徒刑，直到2013年才假釋出獄。

▲凶手華裔男子郭喬治(George Guo)。（圖／達志影像／美聯社）

當地法院21日開庭重審凱薩琳一案，雖已事隔30年，郭喬治的辯護律師堅稱，已無直接證據證明郭就是犯案的凶手，但陪審團與法官根據DNA取樣及相關跡證，最終仍判郭男無期徒刑，立即入獄、不得假釋。

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