小英「台灣隊長」影片正夯　陳亭妃、大支邀民眾捍衛台灣

▲立委陳亭妃、大支，邀請社會大眾一起成為「台灣隊長」，捍衛台灣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

蔡英文總統日前公布第1支正式影片「台灣隊長（Captain Taiwan）」，找來知名饒舌歌手大支操刀製作，以RAP的形式宣傳政績與政策，一上線就湧入眾多支持者觀看瘋傳。

立委陳亭妃9月26日就特別邀請製作人、台南在地歌手大支一同召開記者會，手拿台灣隊長盾牌，一字排開、氣勢十足，邀請大家都來當台灣隊長，守護家園。陳亭妃表示，今天所拿的盾牌，即是捍衛台灣的象徵，是LINE頻道妃常給力台灣隊共同的信物。未來不管是小隊長、中隊長、大隊長都能拿到不同顏色的專屬隊長徽章，台灣隊長們將散布在各個角落，一起守護台灣。

陳亭妃指出，25日晚上在自己的LINE頻道公布活動方式，擴大招募妃常給力台灣隊成員，邀集大家共同成爲台灣隊長，一起為台灣打拼。LINE好友們只要邀請5位成員加入，即可獲得陳亭妃line聘書，並舉辦民主聚會領取小隊長專屬實體徽章；邀請滿30位成員，除了line聘書與中隊長專屬實體徽章以外，亭妃還會邀您在下午茶時光討論台灣的未來；邀請滿100位成員，除了line聘書與大隊長專屬實體徽章以外，也將舉辦亭妃親自下廚準備充滿台灣味的捍衛台灣晚餐聚會。結果不到半小時就有人完成小隊長任務，不到兩小時已有第一位中隊長產生，顯示台灣人團結的決心，以及肯定台灣持續進步向前的方向。

陳亭妃強調，眼看中國密集打壓台灣外交，台灣人民唯有更加團結，才能讓國際看到我們堅持民主自由的決心，中國的壓迫只會更多、不會減少。因此，為了團結一心，號召台灣隊長，為台灣的未來努力。（參加網址： https://line.me/R/ti/p/@nhu2565u 或ID搜尋 @nhu2565u）