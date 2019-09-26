　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

小英「台灣隊長」影片正夯　陳亭妃、大支邀民眾捍衛台灣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲立委陳亭妃、大支，邀請社會大眾一起成為「台灣隊長」，捍衛台灣。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委陳亭妃、大支，邀請社會大眾一起成為「台灣隊長」，捍衛台灣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

蔡英文總統日前公布第1支正式影片「台灣隊長（Captain Taiwan）」，找來知名饒舌歌手大支操刀製作，以RAP的形式宣傳政績與政策，一上線就湧入眾多支持者觀看瘋傳。

立委陳亭妃9月26日就特別邀請製作人、台南在地歌手大支一同召開記者會，手拿台灣隊長盾牌，一字排開、氣勢十足，邀請大家都來當台灣隊長，守護家園。陳亭妃表示，今天所拿的盾牌，即是捍衛台灣的象徵，是LINE頻道妃常給力台灣隊共同的信物。未來不管是小隊長、中隊長、大隊長都能拿到不同顏色的專屬隊長徽章，台灣隊長們將散布在各個角落，一起守護台灣。

▲立委陳亭妃、大支，邀請社會大眾一起成為「台灣隊長」，捍衛台灣。（圖／記者林悅翻攝）

陳亭妃指出，25日晚上在自己的LINE頻道公布活動方式，擴大招募妃常給力台灣隊成員，邀集大家共同成爲台灣隊長，一起為台灣打拼。LINE好友們只要邀請5位成員加入，即可獲得陳亭妃line聘書，並舉辦民主聚會領取小隊長專屬實體徽章；邀請滿30位成員，除了line聘書與中隊長專屬實體徽章以外，亭妃還會邀您在下午茶時光討論台灣的未來；邀請滿100位成員，除了line聘書與大隊長專屬實體徽章以外，也將舉辦亭妃親自下廚準備充滿台灣味的捍衛台灣晚餐聚會。結果不到半小時就有人完成小隊長任務，不到兩小時已有第一位中隊長產生，顯示台灣人團結的決心，以及肯定台灣持續進步向前的方向。

陳亭妃強調，眼看中國密集打壓台灣外交，台灣人民唯有更加團結，才能讓國際看到我們堅持民主自由的決心，中國的壓迫只會更多、不會減少。因此，為了團結一心，號召台灣隊長，為台灣的未來努力。（參加網址： https://line.me/R/ti/p/@nhu2565u 或ID搜尋 @nhu2565u）

ET快訊
25980元起！Gogoro VIVA「綠牌電動機車」來了　
子宮破裂20cm！嬰臉發黑亡　母命危
17歲辣模「被挖眼剁耳」砍189刀爛了！兇手是19歲親姊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉藥小桃李諄諄敬師情　張張卡片感師恩

與惡「視」力共舞　高榮台南分院舉行視障按摩宣導

小英「台灣隊長」影片正夯　陳亭妃、大支邀民眾捍衛台灣

華醫健康新視界系列講座　最後一場免費自由入場

老師謝謝您！　台南郵局辦教師節感恩活動

北部本土屈公病疫情不斷　境外移入緬甸、泰國為大宗民眾要提高警覺！

傳承扛茨放溪流文史記憶　國寶李養匠師無私教授草茨工藝

新北市圖推銀髮「手工藝術體驗營」　邀爺奶打造專屬魅力手作飾品

「18禁，不禁！」學校旁娃娃機充斥情趣用品　苗縣府：無法可管

「大師名人」講座　統一獅董座凃忠正談企業創新

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

開車未繫安全帶致死率超過20倍！　熱銷車用配件成警眼中「死神產品」

邱澤、張鈞甯爆戀愛！　開車甜蜜夜遊

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

便當「4菜1主食」60元遭客白眼！闆娘火大收店...網跪：新台幣教訓

《炮仔聲》又有新角色！　 一看是「‎超夯百萬YouTuber HowHow」

嘉藥小桃李諄諄敬師情　張張卡片感師恩

與惡「視」力共舞　高榮台南分院舉行視障按摩宣導

小英「台灣隊長」影片正夯　陳亭妃、大支邀民眾捍衛台灣

華醫健康新視界系列講座　最後一場免費自由入場

老師謝謝您！　台南郵局辦教師節感恩活動

北部本土屈公病疫情不斷　境外移入緬甸、泰國為大宗民眾要提高警覺！

傳承扛茨放溪流文史記憶　國寶李養匠師無私教授草茨工藝

新北市圖推銀髮「手工藝術體驗營」　邀爺奶打造專屬魅力手作飾品

「18禁，不禁！」學校旁娃娃機充斥情趣用品　苗縣府：無法可管

「大師名人」講座　統一獅董座凃忠正談企業創新

連千毅酒店談和沒揪他破局！海線大哥被忽略震怒　太陽會跳腳找人喬

投書／離岸風電在地化　國產能源不用怕

東奧跆拳道測試賽　新款道服亮相上身寬下身緊

尿尿狂滴！醫驚見「5倍大攝護腺」　他「拉出不來」只能猛塞浣腸劑

每週只賣一天！三重大同市場現烤山豬肉　皮Q肉香加辣更對味

嘉藥小桃李諄諄敬師情　張張卡片感師恩

英研究：最補水分的飲品不是水　「含糖、脂肪」更好！

肌膚亮白超有感！　皮膚科醫師：皮秒雷射前留意「4件事」

印尼希蘭島6.5地震至少1死…建築物損壞　居民大清早慌忙逃

年輕人接案「美食外送」賺外快！騎機車意外風險高…專家點出3大必備保障

地方熱門新聞

100名藝人為公益開打　3張發..

南警攔阻「水蛭女」詐老翁養老金

2019國慶晚會144條環遊台..

台南麻豆交流道匝道重大死亡車禍..

學校旁娃娃機放按摩棒　苗縣府：..

上市公司副總退休　利用雲端大數..

國民黨桃市黨部主委　傳將易人

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

台大男921衝回南投！返校精神..

北部本土屈公病疫情不斷

國慶晚會首度移師桃園　開放索票

統一獅董座凃忠正談企業創新

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

2019國慶煙火　確定落腳屏東

更多熱門

相關新聞

陳亭妃、陳怡珍爭取翻修改善經費

立委陳亭妃9月24日會同教育部體育署學校體育組長王漢忠等人，會勘台南市中山國中、協進國小、延平國中等學校，這些學校操場、跑道、球場等運動設施都已經年久失修，經市議員陳怡珍通報市府，再送中央爭取改善計劃。

小英台南市後援總會正式亮相

「零邦交統一說」　賴惠員：台灣可重新正名

朱立倫送上辣椒項鍊　洪秀柱：我們才是真正的辣

黃偉哲全力衝剌將支持度轉換為得票率

關鍵字：

小英台灣隊長陳亭妃大支2020台南市立委捍衛台灣

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

身分證含1與0　吃Buffet半價

酒店真小姐開箱驚見「輪椅」　老司機揭用途

10/1上路！「15項交通新制」懶人包

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

媽曾歉二胎難生…小兒子出生臉發黑亡

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

邱澤情史遭挖「唐嫣為他掃廁所」

王金平拒簽31大老聲明　剩餘名單曝光

「華城殺人魔」李嫌長相公開！韓網嚇歪了

金希澈不能吃太燙泡麵：人生最後悔抽菸

首胎產女！婆逼「不准減肥」拚生男　結果變死胎

高雄環保檢舉達人　7個月賺67萬

女懷孕3月遭性侵！男友幫討公道　

更多

最夯影音

更多

台中敝姓鍋！一筆劃免費送一蝦　「謝」先生爽拿17隻...激推雞佛鍋

負鼠媽橫躺烈陽下...志工急救援！　驚見祂用性命護「軀殼下」9幼崽

汪汪朝水溝狂吠...苗栗男發現2幼貓　仔細觀察「耳朵是圓的」竟是石虎！

原民嬤勁歌熱舞...歐告一聽想逃　下秒被吼「坐好！」無奈眼神死XD

16歲環保少女罵世界領袖滿腦錢　哽咽：你們偷走我的夢想和童年

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面