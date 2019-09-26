產業道路水泥剛鋪好驚見「輪胎痕」　駕駛到案致歉「每村送1隻豬」

▲南投縣力行產業道路日前水泥鋪設路面，遭人強行闖入留下2條深長胎痕。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉力行產業道路，21日發生有人無視「封路公告」開車強行通過水泥未乾路面，留下又深又長的胎痕，引起部落居民強烈不滿。經警方調閱道路監視器畫面，查出「犯案」的就是附近進行橋梁安全監測的工程人員，該名工人已主動到案說明，並與包商達成和解，該包商也已將道路完成修補，為了補償3村部落居民近日的不便，將每村送1隻豬表示歉意。

投89線是力行、紅葉等部落對外聯絡通行，也是當地發展觀光和載運農產的必經道路，當地有發祥、力行、翠華等3村多個部落，近期縣府正進行34.5K至39.5K處瑞岩路段的鋪設水泥路面作業，但在21日傍晚時，當地居民發現還未乾的水泥路面竟遭人強行硬闖，導致才鋪好整平的路面出現2道深長的輪胎痕。

部落居民看到此情形，氣得大罵「沒公德心」，要求一定要找出肇事者，仁愛分局瑞岩派出所也主動偵辦，調閱案發地點附近的監視器畫面，而闖禍的駕駛則主動到案說明。

據了解，該名駕駛為負責力行產業道路沿線橋梁安全監測的工程人員，當天結束工作後準備下山返家，但由於山區天候不佳、出現濃霧，擔心受困山中想盡快下山因此誤闖施工路段，對於造成部落居民及該工程包商的困擾，十分抱歉，已先與該道路工程包商達成和解，部落方面，則將每村送1隻豬鄭重道歉。

縣府工務處表示，受損路段已由包商完成修補，也與該闖禍駕駛達成和解，但若受損道路須打掉重做，則得視工程合約規範，包商仍須與縣府履行契約執行。

▲經警方主動偵辦、闖禍駕駛主動到案，肇事者已與包商達成和解，由包商修復路面，該駕駛也將贈予每村1隻豬鄭重道歉。

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