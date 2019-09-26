「人臉辨識」進校園　人權團體憂個資外流：再多智慧都改不了監控本質

▲「人臉辨識」進校園，人權團體憂心師生個資外流。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

近年來，許多校園為打造智慧校園，開始引入人臉辨識技術。台灣人權促進會、人本教育基金會、台灣學生聯合會等團體今（26日）指出，人臉辨識技術作為一種監控技術，倘若裝設於師生皆會活動或停留的場域，除了是否符合個資法的爭議外，對於長時間生活在校園內的師生來說，後續更可能會因資料管理不當，導致生物特徵外洩。

有鑑於校園內使用人臉辨識技術對師生可能造成的隱私侵害，多個團體今日上午共同召開記者會，要求教育部及國發會應限制校園內人臉辨識的使用，並建立起具體的規範，以保護校園師生的隱私權。

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台灣人權促進會專案經理何明諠表示，在最近兩年內，全台至少有超過十件校園內使用人臉辨識的案例，而且啟用的頻率有逐漸增溫的趨勢。何明諠以使用於校園安全的人臉辨識為例指出，校園安全是否因人臉辨識技術的引入而提升並無法確定，但全校師生進出校園的紀錄，卻可能因此被長期記錄下來，這就是顯而易見的監控。這樣的使用，恐怕與校園是為了培養學生獨立自主的人格是背道而馳的。

▲黃彥誠呼籲教育部重視此事，明確建立有關人臉辨識的相關規範。（圖／記者崔至雲攝）

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，人臉辨識本質上是監控的問題，再多的方便，再多的智慧，或是再多的校園安全的說法，都不能改變其監控的本質。因此除非有強大的必要，否則不應要求學生讓渡隱私權，但校園目前有這種必要性嗎？

馮喬蘭指出，從教育的角度，不應迴避人臉辨識的監控本質，教育體制從過去到現在，無論是用罰站、鞭打、悔過書等，都是以冠冕堂皇的話術，去粉飾會傷害學童的手段，人臉辨識也是類似的情形。

馮喬蘭也表示，校園中本來也已有太多監控的做法，例如榮譽制度、整潔秩序比賽等都是彼此監控的方式，現在真的還有需要在智慧校園中引入人臉辨識，強化內部的彼此監控，並因此使人失去自己的主體跟判斷力嗎？馮喬蘭最後也呼籲，建立規範可能有需要沒錯，但若欠缺足夠的使用必要性，校園內根本不應使用這樣的系統。

台灣人權促進會執行委員翁國彥指出，依據釋字第603號解釋的意旨，學校若要佈署人臉辨識系統，應該要給予充分的理由，證明使用該系統具有強烈而重大的公益必要性，例如圖書館或實驗室的經費拮据，無法聘請人力管制進出，只能使用人臉辨識系統，否則會牴觸比例原則。

▲校園為打造智慧校園，引入人臉辨識技術，人權團體擔心未來可能因資料管理不當，導致生物特徵外洩。（圖／記者崔至雲攝）

翁國彥呼籲，教育部與國發會應該要更積極清查、掌握台灣校園使用人臉辨識系統的情形，並制定具體規範給予各校遵循。

臺灣學生聯合會秘書長黃彥誠表示，各校使用人臉辨識技術有增加趨勢，雖然科技確實能對生活帶來便利，但學生往往都被排除於討論之外，常在事後才知情。

黃彥誠指出，先前有學校設置「中國天網」海康威視監視器，消息一出立刻引發許多學生反彈，可見台灣同學仍十分重視隱私，即便可以信任台灣政府，卻無法保證中國不會透過駭客攻擊台灣的後台竊取資料，希望教育部能重視此事，明確建立有關人臉辨識的相關規範。

對此，教育部資訊及科技教育司科長裴善成回應，教育部目前並沒有要求學校一定要使用人臉辨識，校園若使用人臉辨識，也應符合個資法關於資料蒐集、處理、利用的規範，並會持續跟各校園宣導使用相關技術的規範事宜。