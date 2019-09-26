華醫健康新視界系列講座　最後一場免費自由入場

▲「健康新視界」系列講座活動，免費開放民眾自由入場聆聽，民眾回響熱烈。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由台南市家庭教育中心主辦，中華醫事科技大學承辦的2019年「健康新視界」系列講座最後一場，9月28日上午10時，邀請專業料理達人許隨瀛主講「珍愛食物健康煮─為家人健康把關」，除了傳授如何善用食材來達到飯食的經濟實惠效益外，也將親自示範教大家怎麼自製常用配料，講座免費入場歡迎踴躍參加。

今年度「健康新視界」系列講座總共有6場，從8月初起利用週六的上午10時至12時，在台南市文化中心國際會議廳地下一樓多功能會議室舉行，免費、免事先報名，開放民眾自由入場聆聽不同領域的學者專家暢談健康與消費議題，由於每場講座的主題，與民眾的生活與健康息息相關，受到大家的熱烈回響。

本週六是最後一場，邀請專業料理達人許隨瀛主講「珍愛食物健康煮─為家人健康把關」。廚藝一把罩並曾開過餐飲店擔任主廚，也曾受聘食品公司副總經理的他，在講座裡除了要告訴大家不同食材的特色以及面對高菜價時如何讓家中的三餐照樣可以經濟實惠又美味之外，也將示範教作常用的烹飪配料，讓家人享受美食又能兼顧健康。這位熱情的料理達人，還將帶來自製私房配料，以有獎徵答的方式送給前來聽講的民眾，歡迎有興趣的民眾把握機會踴躍到場參加，講座時間28日上午10時至12時。