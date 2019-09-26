質詢韓國瑜靠抽籤！議員睡議會也槓龜　批權益被剝奪：發函請法務部踹共

記者何文君／綜合報導

高雄市議會今進行市長韓國瑜施政報告答詢，由於希望議會在6點前下班結束，考量質詢議員眾多，改用「抽籤」方式決定上台人選。對此，時代力量高雄市議員林于凱表示，抽籤的結果造成許多議員無法行使法律賦予的權利，並質疑地方機關的做法已違背中央法規，將直接發函請法務部做解釋。

▲抽籤質詢韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

林于凱表示，為了這次質詢昨天直接睡在議會，一大早就去登記，排序第二位「抽籤」卻沒抽到，「如果明天再沒抽到，就代表我這個會期的市政質詢，沒了！」

林于凱指出，《地方制度法》第48條明訂，直轄市議員有向各首長或單位主管就其主管業務質詢之權；然而高雄市議會卻在國民黨強勢要求之下，自行透過「準時散會」決議，加上「登記、抽籤排序篩選」的方式，造成約24到26位議員因此喪失質詢權，無法行使法律賦予的權利和市民的託付！「地方機關這樣的做法，難道沒有違背中央法規？」將直接發函請法務部做解釋。

▲林于凱認為「抽籤質詢」已損害法律賦予議員的權利。（圖／翻攝林于凱臉書）

針對壓縮議員質詢時間改為「抽籤質詢」，高雄市議會在臉書澄清，比較六都「市長施政報告與質詢」議程，高雄市議員質詢權益已優於其他議會；2天的議程中，每位議員能質詢15分鐘，相較台北市及新北市1天議程每人6分鐘質詢時間、桃園市1天議程每人10分鐘、台中市1天議程每人5分鐘及台南市1天議程，高雄市議員質詢市長的時間最為充分。

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