每票30元選舉補助款捐不捐　韓國瑜神回：這可思考，但我有捐助弱勢

▲韓國瑜表示，捐不捐政黨補助款都值得思考。（圖／記者賴君欣攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄市議會新會期開會第二天，無黨團結聯盟下午將針對不合理的政黨補助款進行質詢，無盟議員認為選舉補助款形同偷走人民的納稅錢，呼籲市府要做財稅重分配，不過問到身兼總統候選人的高雄市長韓國瑜「是否承諾將每票30元的選舉補助款做公益」，韓國瑜回「這是大家需要思考的重大議題」，不過捐贈弱勢、教育已經20多年，未來也會持續補助。

不過，無盟議員朱信強、李順進、陳善慧、吳益政皆表示，選舉補助金太多，難怪許多人都喜歡成立政黨，目前有民間團體籌組「廢除選票暨政黨補助金聯盟」，該團裡認為選舉補助金形同竊取了民眾的稅金，為何人民要出錢養政黨，且從目前的情形來看，政黨惡鬥、議事空轉、爽領人民血汗錢，造成沉重的財政負擔，根本就是「劫貧濟富」。

無盟也說，立院研議將政黨補助門檻從3%降為2%是轉型正義，希望能藉此杜絕政黨間表面抗爭，私底下卻暗中分贓，並同時防止選舉期間政黨五鬼搬運，國庫進黨庫．徹底減輕財政上的負擔，要請教選總統的韓市長提出具體得作法，若參選是否承諾將每票30元的補助款捐作公益。

韓國瑜說，國家發展至今已相當成熟，未來在憲政體制及政黨補助等重要議題都要大家共同斯可，且韓又說自己默默捐助弱勢及教育幾十年，只是他從來沒說過，未來關於這些補助款或是個人選票的補助金，仍會持續進行捐贈。