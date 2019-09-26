【2020春夏倫敦時裝週】維多利亞貝克漢談論最重要的一週：我很喜歡新系列

維多利亞貝克漢 Victoria Beckham 的同名品牌總部這一週忙得很。「貝嫂」不僅在倫敦外交及聯邦事務部推出了她最新 SS20 春夏系列，而且她還推出了自己的同名美容系列 Victoria Beckham Beauty。

這位不知疲倦的倫敦時裝週明星最後一次鞠躬後，Vogue 跟她談到了「潔淨」美容 Clean Beauty，以及激發她當前審美的那種「錯了就對了」的配色。

本週，你揭開了Victoria Beckham SS20系列並推出了一個美容品牌 - 你感覺如何？

這是極為重要的一週，有春夏大秀和 Victoria Beckham Beauty 這個品牌的推出，很令人興奮。

介紹一下最新的 SS20 系列？

我很喜歡這個系列。對我來說，我們上季建立了一些規則，現在已成為 Victoria Beckham 品牌 DNA 的一部分。第一是顏色。在 2019 年的秋冬系列，我們開始使用奇怪撞色，幾乎是「錯誤」的搭配。有許多自然顏色以奇怪的方式混合在一起，我們用明亮的綠、紫、檸檬黃和冰冷的藍色點綴了這個系列。顏色感覺清新。



印花也感覺非常明亮。我喜歡那些皺褶滾邊 - 感覺就像你走動時，裙子在你身邊飄逸跳舞 - 以及如此輕盈的大禮服。它們感覺很性感，但不是以緊身或暴露的方式。





你這一季的靈感板上有什麼？

我和我的團隊總是沉迷於 20 世紀 70 年代的電影和音樂 - 但我從來不喜歡創作太「70 年代」的作品，但這是一個我真正喜歡的時代。我們把所有的靈感都放在一個大型混合器中，然後出現了本季的特色。當我們加入鮮綠色時，系列感覺更加朝向 80 年代。而剪裁方面，仍是受著男裝的啟發，並尋找更新方式，讓感覺保持新鮮。



從頭開始建立美妝系列時，你最重要的考慮因素是什麼？

至於化妝，問題總是歸結於我想自己的化妝包裡會有什麼，以及我的群組的人想在他們的化妝包裡有些什麼。這是關於保持真實的自我，與我的客戶保持數位交流，這樣我就能給她們想要的東西。



我對美妝所做的並不完美 。我們仍然在教育自己，但是「潔淨」的確切含義可能會讓人非常困惑。這是一個灰色地帶。我花了很長時間自學，為消費者提供「潔淨」的美容產品。在包裝方面，我確保我使用了最少的塑料，並在外包裝也使用了 100％ 用後廢料。我希望我們對自己好一點，我想讓我的消費者更容易地瀏覽我的網站，看到產品裡的所有成分，不然會很廢時。



我覺得以一個關於眼睛的故事作為開頭很好，因為眼睛是人們真正與我聯繫在一起的東西 - 無論是白天的煙熏妝，還是為了讓自己在紅地毯上或雞尾酒會上顯得光鮮亮麗而蓋上的眼影。我的裸色唇膏將會是下一個令我興奮的（化妝品發布）。

※文字：Julia Hobbs | 編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

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