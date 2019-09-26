連千毅酒店談和沒揪他破局！海線大哥被忽略震怒　太陽會跳腳找人喬

▲本刊掌握，4年前鄭又仁曾因為經紀公司糾紛開槍入獄，從此聲名大噪。（圖／周刊王提供）

圖、文／週刊王

連千毅與鄭又仁兩派人馬互槓之爭，引起軒然大波。本刊獨家掌握，連千毅當初並不知道鄭又仁是何許人物，只覺得是名屁孩，不太放在心上，才會在直播中回擊「你再囂張要讓你黏在牆上」，沒想到捅到馬蜂窩，才會出現一連串的糾紛。

本刊調查，鄭又仁早年是做經紀公司起家，據媒體報導，2015年7月，高雄兩家經紀公司，因為酒店小姐跳槽引發債務糾紛，結果清晨在街頭上演飛車追逐，不僅在兩地點開了9槍，1發流彈還誤傷豆漿店員工，鼓山警分局在墾丁逮捕28歲鄭姓槍手，起出2把作案用手槍及子彈44發。

而這鄭姓槍手就是鄭又仁，他因案被關了幾年，最近才剛放出來，鄭出獄後，整合經紀公司，成立「公會」，也開了寵物店，收容流浪狗，義賣寵物用品，由於旗下眾多小姐捧場，生意不惡，加上鄭又仁個性海派，深受高雄新中生代小弟愛戴。

不願具名的江湖大哥透露，高雄角頭早就看不慣連千毅高調作風，鄭又仁耳濡目染，早就對連千毅不爽，這次連千毅又公開嗆他，許多高雄道上兄弟都看不下去，主動留言要幫忙，而「大仁哥」也不是省油的燈，17日晚間就召集上百名小弟，衝去連千毅鼓山路的倉庫，由「大仁哥」帶頭狂砸鐵門。

事件發生後，連千毅的小弟曾在網路上號召要討回來，但糗的是，高雄角頭沒人願意幫忙，根本叫不到人，只好從屏東和嘉義出人砸寵物店，當下，大仁哥的店就已經聚集數十名黑衣人研擬如何反制。

▲連千毅發現捅到馬蜂窩，趕緊找鄭又仁的大哥岡山角頭國正兄來調解。（圖／翻攝畫面）

這名道上大哥向本刊表示，當時連千毅就已經接到風聲，知道對方不好惹，除了向太陽會苗栗分會長謝育全求救外，也趕緊透過管道，找到鄭又仁的大哥岡山角頭「國正兄」，希望他能主持一下。而18日當天晚上9時許，連千毅和太陽會苗栗分會長謝育全加上太陽會高雄副分會長「雞仔」，與鄭又仁和老大「國正兄」，一起到九如路上的一間茶行進行調解。

這次雙方找來在高雄相當有名望的重量級人物「茶米 」來當「公親」（調解者），原本以為雙方握手言和盡釋前嫌，一群人還到大同路上的酒店把酒言歡，沒想到酒喝到一半，連千毅的倉庫又被人衝撞，他臉色鐵青的與太陽會大哥全部撤離返回總部，當時「雞仔」認為太陽會顏面盡失，一定要討回來，才會衍生開槍事件。

▲原本雙方在九如路上一間茶行調解，沒想到又衍生衝撞倉庫事件，讓太陽會認為顏面盡失，才會派出槍手開槍。（圖／翻攝畫面）。

據了解，這次和解會出現擦槍走火，都是因為當時並未通知一位重量級的海線大哥到場，而海線大哥的小弟們並不知道前線已經談和，還是按照既定計畫，聚集叫囂並衝撞連的倉庫，消息傳出，連鄭又仁也傻眼，事後這位大哥認為雙方談判，他卻被蒙在鼓裡，相當震怒，認為不受尊重，事後太陽會相當擔心惹火上身，正積極透過有力人士示好，以免事端擴大。

延伸閱讀

【現主時悽慘囉3】直播賣假貨年營業額8億 連警方也傻眼

【現主時悽慘囉2】女網紅不只害連千毅被關 還曾曝名醫前男友性無能

真的「卡車」！曳引車司機硬闖隧道恐賠數百萬