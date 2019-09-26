日籍婦台灣派出所尋童年回憶　圓夢燦笑：台灣警察好親切



▲久島女士到竹東派出所請求員警協助圓夢。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

現年88歲、來自日本東京的久島女士，小時候曾在新竹縣竹東鎮上住了數年。久島女士偶然在網路上發現竹東分局後方日式警察宿舍將拆除改建的新聞，於是帶著家人前往竹東尋找屬於自己的兒時回憶。久島女士25日前往竹東派出所表明來意，員警們更熱情的帶著久島女士與家人前往派出所後方的日式宿舍巡視並拍照留念，對於台灣警察的盛情，久島女士感到非常感動，頻頻向員警道謝。

25日上午10點多，位於新竹縣竹東鎮上的竹東派出所突然走進一名日本籍婦人；現年88歲的久島女士帶50歲的兒子向員警表示，自己的父親是一名日本教育學校老師，因著父親的關係，所以小的時候曾經與父親一起住在竹東鎮好幾年，小學二年級跟著家人返日後就一直沒有機會再回來看看，這數十來她一直懷念小時候和家人在台灣生活的美好時光，剛好前不久在網路上看見竹東分局旁日式建築的照片，兒時記憶頓時湧現，於是向兒子提議要來台尋找回憶。

請繼續往下閱讀...

▲久島女士非常開心可以到派出所後方的宿舍舊地重遊。

久島女士與兒子一早就搭乘計程車來到竹東分局請求警方協助圓夢，在語言不通的考驗下，值班人員想起分局巡官陳柏翰多次至日本自助旅行，略懂基礎日文，於是請求陳協助翻譯並帶著她們前往後方舊式日式宿舍拍照留念。

久島女士走在宿舍，回憶不斷湧現，讓她非常激動，嬌小的久島女士與家人、員警更在宿舍前開心合照，她頻頻向警方道謝，員警也贈送台灣警察寶寶鑰匙圈給久島女士當紀念，收到意外小禮物久島女士再次稱讚「台灣警察很親切」、「深刻體會到台灣警察的熱情」，不斷感謝員警幫助他圓夢。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

► 25歲火山孝子戀上「62歲媽」！3個月榨乾150萬秒分手 淚問警：怎麼挽回愛



►備1透天+3套房！阿爸上網幫2兒徵婚 指名「公教客家人」



►影／懷胎9月噴飛倒地 貨車擦撞孕婦騎士...驚險產子